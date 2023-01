Le festività natalizie volgono al termine ma, anche con l’inizio del nuovo anno, prosegue incessante l’attività di prevenzione e repressione dei reati e i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Annino Gargano.

Nel pomeriggio di ieri una Volante dell’UPGSP della Questura impegnata in specifici servizi finalizzati al contrasto di attività illecite, ha proceduto al controllo di un giovane che si trovava nei pressi del Parco Cesare Braico di Brindisi. Il comportamento del giovane, un ventunenne brindisino, ha destato forti sospetti negli operatori di Polizia inducendoli ad approfondire gli accertamenti che hanno portato al rinvenimento di una bustina di cellophane contenente due piccoli involucri di sostanza stupefacente del tipo Hashish.

Il particolare confezionamento della sostanza rinvenuta e il contesto in cui si stava operando, ha indotto i poliziotti a ritenere che la detenzione della stessa fosse finalizzata allo spaccio. Pertanto si procedeva ad una perquisizione personale che portava al rinvenimento di un terzo involucro di haschish.

Alla luce delle risultanze delle attività preliminari si estendeva la perquisizione anche all’abitazione del ragazzo dove veniva trovato un contenitore in cui erano state riposte 17 piccole dosi di stupefacente del tipo haschish ognuna del peso di un grammo, un involucro contenente 37 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e circa quaranta bustine in cellophane per il confezionamento dello stupefacente. Anche le tre dosi rinvenute inizialmente erano risultate ognuna del peso di un grammo per un totale di 57 grammi di haschish.

Al termine delle attività di ricerca il giovane veniva tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; la droga rinvenuta, il bilancino di precisione e il materiale di confezionamento veniva sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.