Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. In tale contesto:

– a Francavilla Fontana i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito nel quartiere San Lorenzo, è stato trovato in possesso di 11 dosi di hashish occultati in un borsello, nonché della somma di € 330,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio;

– a San Pancrazio Salentino i Carabinieri hanno arrestato un 43enne del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Lecce. L’uomo deve espiare una pena di anni 4, mesi 4 e giorni 26 di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, bancarotta fraudolenta e violazione degli obblighi di assistenza familiare;

– a Oria i Carabinieri hanno arrestato un 30enne del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi. Il giovane deve espiare la pena di anni 5 di reclusione per i reati di rapina aggravata perpetrati in danno di due attività commerciali, porto abusivo di armi e ricettazione.

Gli arrestati in esecuzione degli ordini di carcerazione, concluse le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Brindisi come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.