Si è spento oggi, all’età di 54 anni, Pippo Mazzone, noto cronista sportivo e grande appassionato di basket.

Volto familiare per gli appassionati di sport locali, Pippo ha dedicato molti anni della sua vita alle vicende sportive cittadine, prima come giocatore e poi come giornalista.

Mazzone aveva iniziato la sua carriera sportiva nei campionati minori di basket, dove si era fatto apprezzare per la sua determinazione e per la passione che metteva in ogni partita. Successivamente, ha intrapreso la strada del giornalismo, collaborando con diverse testate locali e nazionali, seguendo con competenza e dedizione sia la squadra di calcio che quella di pallacanestro della sua città.

Il suo stile preciso, la sua competenza e il suo amore per lo sport lo hanno reso una figura di riferimento per i tifosi e per chiunque seguisse le vicende sportive della zona.

Oltre alla sua carriera giornalistica, Pippo lavorava con grande professionalità in un’azienda di apparecchiature elettromedicali, dove è stato apprezzato anche per la sua cordialità e giovialità, caratteristiche che lo rendevano una persona molto amata.

La sua morte lascia un vuoto profondo tra colleghi, amici e tifosi che lo ricordano con affetto.

Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze della Redazione di Brundisium.net.