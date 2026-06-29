La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale 379, all’altezza dello svincolo per Serranova, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata, occupando la corsia di marcia. A causa dell’incidente, il traffico veicolare è stato temporaneamente interrotto per consentire ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza l’area e il mezzo coinvolto.

Le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità sono tuttora in corso. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della circolazione e negli accertamenti di rito.