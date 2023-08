A San Michele Salentino, in questa ricca estate del 2023, arriva il tango argentino. Sabato 2 settembre, alle ore 21, presso Borgo Ajeni – in uno dei luoghi più autentici della Puglia – ci sarà l’appuntamento col concerto-spettacolo “NuevoTango,” del CAM Centro Accademico Musicale di Villa Castelli arricchito dalle coreografie della scuola “Arte Danza” di Chiara Lanzafame. Il protagonista assoluto di una serata che si prospetta magica e coinvolgente sarà il tango argentino.

La storia ci ricorda che il tango ha fatto la sua comparsa nei sobborghi di Buenos Aires intorno al 1880. Nulla si sa su come sia nato; persino l’etimologia è del tutto incerta e non esiste un nome, una data o un episodio particolare legato al suo esordio. Sono diversi gli ingredienti che si fondono nel tango. In origine era solo musica per accompagnare la danza. L’organico tipico era un trio composto da flauto, arpa e violino (dove ‘arpa’ è un tipo di arpa diatonica, caratteristica degli indios del Paraguay), oppure flauto, chitarra e violino, o ancora clarinetto, chitarra e violino. Successivamente, il flauto è stato sostituito da uno strumento insolito: il bandoneon, inventato in Germania e portato nel Rio della Plata da alcuni immigrati. Grazie al genio di numerosi interpreti che hanno trasformato questo strumento da semplice accompagnamento per arie a uno straordinario mezzo espressivo con un timbro singolare, e grazie alla possibilità di variare le coloriture sonore e le accentuazioni dinamiche agendo sul mantice, il bandoneon è diventato nel nuovo secolo la voce più caratteristica del tango. Tra i maggiori interpreti spicca sicuramente la figura di A. Piazzolla.

Sabato prossimo oltre alle coreografie pensate da Chiara Lanzafame, la formazione musicale sarà composta da: M° Angelo Pignatelli (Bandoneon), strumento tipico nel tango argentino, M° Mino La Penna (Pianoforte), M° Maci Duilio (Violino), M° Domenico Nisi (Violino), M° Cosimo Leone (Percussioni) e M Francesco Salonna (Basso).

