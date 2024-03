Sta per scoccare l’ora del campus “Harry Potter Puglia Experience”.

La macchina organizzativa della prima scuola di “Magia e Teatro” in Puglia, ” *MagiSchola* “, è già in moto.

È pronta a far rivivere ancora, stavolta a Francavilla Fontana, le emozioni di un percorso fatto di viaggi nel tempo, riti antichi che si fanno nuovi, il passato che ritorna, il ciclo delle stagioni, l’attesa e la sorpresa, ma anche il tempo sospeso dell’arte e del teatro.

Con l’avvio dell’estate si aprirà uno scenario sorprendente:

il campus artistico, rivolto a ragazzi/e e bambini/e a partire dai 9 anni di età.

Il Campus che prevede attività ispirate principalmente alla natura, si realizzerà attraverso esperienze sensoriali, come la lezione di “cura delle creature fantastiche” o quella di “pozioni” che porterà a scoprire come ricavare il colore dai fiori; oppure quella di “erbologia” che insegnerà a saper discernere le piante, le erbe e sfruttare le loro virtu’. Impareremo come nella fabbricazione degli amuleti o nella preparazione dei rimedi e dei medicamenti, dei profumi e degli unguenti sia fondamentale conoscere la disposizione dei pianeti e delle stelle che influenzano il mondo e il suo divenire. Così nella magia della natura si troveranno aspetti della medicina popolare, della farmacologia e della chimica, della mitologia, della filosofia, dell’alchimia e dell’astrologia.

E poi il teatro per socializzare, condividere esperienze e dominare emozioni ed il gioco della drammatizzazione per attivare immaginazione e creatività apriranno orizzonti nuovi e sconfinati.

Le lezioni del primo corso (Quidditch; Pozioni; Animali Fantastici; Difesa contro le Arti Oscure; Spade Medievali; Erbologia; Trasfigurazione/teatro; Incantesimi; Gare, sfide, vincita di premi della Nobile Collection) si svolgeranno dal 17 al 20 Giugno sulla via vecchia per Oria, al km 3,9 da Francavilla, nell’antica dimora “Arancino”, in contrada “Potente.

Il campus e’ esclusivamente riservato a chi conosce Harry Potter, perché solo costoro possiedono gli strumenti per parteciparvi.

Il corso porta la firma della “Magischola Experience”, in collaborazione con la Compagnia teatrale “Temenos Recinti Teatrali”.

Per le iscrizioni, che sono già aperte e si chiuderanno il 10 maggio, contatta la direzione artistica:

Valentina Piccolo cell. 3293931417

Believe in magic.