Confcommercio Brindisi esprime profonda preoccupazione per i danni che i commercianti di Latiano continuano a subire a causa delle macerie presenti in via Francavilla, con il conseguente isolamento di alcune attività e i problemi per la circolazione stradale.

“Sono trascorsi più di tre mesi dal crollo di un edificio che ospitava una rivendita di detersivi e di prodotti per l’igiene – afferma il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo – ma ancora non sono state rimosse le transenne legate al sequestro di ciò che rimane dell’immobile, probabilmente per effettuare le verifiche necessarie a stabilire cosa sia realmente accaduto. Il danno subito da tante attività commerciali è davvero notevole e rischia di determinare conseguenze ancora più gravi. Ecco perché ci uniamo all’appello che il Sindaco Maiorano ed il Presidente dell’Associazione Lavoratori Autonomi Gioia hanno rivolto alle autorità giudiziarie competenti affinché si possa giungere quanto prima ad una soluzione del problema”.