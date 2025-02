Star Volley Bisceglie – Pantaleo Podio Fasano 1-3

Una strepitosa Pantaleo Podio Fasano batte lo Star Volley Bisceglie e torna a +10 sulle dirette concorrenti.

Prestazione formidabile per la Pantaleo Podio Volley Fasano che lontano da casa batte un insidioso Star Volley Bisceglie portandosi a 10 punti di distacco sulle dirette concorrenti. Una vittoria senza sconti contro un forte Bisceglie che prova in tutte le maniere a fermare la marcia della capolista portando a casa solo un set della gara. Troppo poco per impensierire un roster come quello gialloblu che ancora una volta ha saputo dare prova di grande valore tecnico e concentrazione assoluta nei momenti topici della gara.

“Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra costruita per vincere e che nel corso del campionato ha acquisito la giusta mentalità da capolista – afferma a fine match il ds Micaela Cofano – La gara di oggi, contro una bella squadra come il Bisceglie è la dimostrazione che possiamo ribaltare qualsiasi situazione a nostro favore. Prova ne è nel secondo set dove su un parziale di 22-12 per il Bisceglie abbiamo messo a segno un break di 10-0 arrivando a solo due punti dal ribaltamento del game. Siamo felicissimi per questo risultato e oggi ci godiamo questo momento speciale con una classifica importante. Il campionato però è ancora lungo e non possiamo permetterci distrazioni. Bisogna continuare con questo trend per scrivere insieme altre memorabili pagine di storia della pallavolo femminile della nostra città”.

In cronaca la Pantaleo parte col piglio giusto e dopo pochi minuti e già in vantaggio. Le locali tentano di raddrizzare il set ma le fasanesi senza grossi affanni chiudono il primo game. Alla ripresa dei giochi sono le baresi a condurre la gara una serie di break che mettono in difficoltà le gialloblù. Coach Paolo Totero richiama le sue atlete alla massima attenzione e cosi sul 22-12 quando tutto sembrava ormai nelle mani delle biscegliesi, arrivava un parziale di 10-0 che riapriva il set. Nonostante lo spavento le ragazze di coach Marco Breviglieri pareggiavano il conto dei set. La reazione di capitan Valentina Martilotti e compagne non si faceva attendere e cosi nel terzo e quarto set tornavano a sciorinare un gioco veloce ed efficace che piegava definitivamente la resistenza delle padrone di casa e di fatto chiudeva il match sull’1-3 finale.

Grande prova corale di tutte le ragazze gialloblù che ancora una volta, trascinate da un grande spirito di gruppo, hanno mostrato tutta la loro forza confermando la loro leadership.

Star Volley Bisceglie – Pantaleo Podio Fasano 1-3

(17-25; 25-23; 16-25; 18-25)

Star Volley Bisceglie: Torre 9, Luzzi, Haliti, Panucci 2, Cometti 7, Colucci 1, Galazzo 1, Ba Gidere 3, Solarino 2, Civardi 10, Minervini, Adubea 7, Losciale. All. Breviglieri.

Pantaleo Podio volley Fasano: Maiorano, Mearini 4, Albano, Negro 3, De Dominicis, Di Coste, Campana 17, Vinciguerra 5, Botarelli 20, Martilotti 14, Soleti 1, Vittorio. All. Totero.

Arbitri: Vincenzo Bruno e Riccardo Callegari

.

Classifica alla 13 giornata: Pantaleo Podio Fasano 38, Bisceglie 28, Marsala 28, Pomezia 25, Casal de Pazzi 24, Oplonti, 22. Modica 21, Arzano 18, S. Teresa Riva Messina 18, Castellana 17, Crotone 13, Santa Lucia Roma 15, Pescara 0.

Amatori Giada