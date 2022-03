Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Barletta Basket 73-54 (26-17, 41-32, 57-45, 73-54)

Dinamo Brindisi: Greco 2, Staselis 34, Epifani, Pellecchia 7, Rollo, Pulli 8, Labate, Mazzeo, Longo, Martino 5, Scivales 3, Kibildis 14. All. Cristofaro

Barletta: Quarto, Brescianini, Furlanetto 18, Macirella, Masino 1, Marinacci, Binetti, Falcone 8, Mazzilli 16, Altamura 3, Murolo 8, Mastrofilippo. All. Scoccimarro

Arbitri: De Carlo di Lequile (LE) e Solimeo di Lecce

Tredicesima vittoria consecutiva per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che supera il Barletta Basket per 73-54 nella 9° giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver, consolidando il primo posto in classifica in attesa che l’altra capolista, la Sveva Lucera, affronti il Carovigno nel match di giornata.

Sarà proprio la squadra lucerina la prossima avversaria della Dinamo nel big match in programma mercoledì 23 marzo alle 20:30 al PalaZumbo: un appuntamento al quale la Brindisi cestistica non può mancare per sostenere questa squadra in una gara fondamentale per la conquista del primo posto al termine della regular season.

Il match di ieri si annunciava difficile sia alla luce del valore tecnico e soprattutto fisico della squadra barlettana che per le assenze nel reparto lunghi con Caloia e Ferrienti fermi ai box. Tuttavia, la forza della squadra di coach Antonio Cristofaro – fresco del meritato rinnovo contrattuale – è rappresentata proprio dalla capacità del gruppo di rafforzarsi nei momenti di difficoltà. Ed ecco che sono le due punte di diamante brindisine, Staselis e Kibildis, a caricarsi la squadra sulle spalle e condurre il match dall’inizio alla fine, respingendo più e più volte le offensive ospiti.

Il primo quarto vede i biancoblu subito in palla grazie alle penetrazioni brucianti di Staselis e l’ottima connessione sul pick and roll tra Kibildis e Pulli. Il Barletta tenta di resistere all’offensiva brindisina con la fisicità di Mazzilli ed i canestri di Furlanetto e Falcone, chiudendo la frazione sul 26-17. Secondo parziale che vede un sostanziale equilibrio in campo, con la Dinamo che prova a scappare con i canestri di Staselis e le triple di Kibildis e con Barletta che si affida ai suoi tre realizzatori principali (per Mazzilli, Furlanetto e Falcone 42 punti su 54 totali) per restare in scia e chiudere il primo tempo sul 41-32.

Al rientro in campo è sempre la Dinamo a mantenere l’inerzia del match grazie al duo lituano e ai punti del giovane Scivales che si è fatto trovare pronto per aiutare la squadra, vista l’emergenza nel reparto lunghi, chiudendo così il tempino sul 57-45. Ultimi 10 minuti nei quali la Dinamo trova buone risposte offensive anche da Pellecchia e Martino e con Rollo e Labate a stringere le maglie nella metà campo difensiva concedendo agli ospiti solo 9 punti realizzati. La formazione brindisina continua ad aumentare il vantaggio, lasciando il campo anche agli under Epifani, Longo, Mazzeo e Greco: proprio gli ultimi due sono protagonisti di una bella azione che manda a canestro Greco, con il PalaZumbo che esulta e con il tabellone che indica il 73-54 finale, consegnando meritatamente la 18esima vittoria su 19 gare disputate alla Limongelli Brindisi.

Impossibile assegnare l’MVP ad un solo giocatore: Mantvydas Staselis con 34 punti (con quasi il 60% dal campo), 6 falli subiti, 5 rimbalzi e 4 assist va a braccetto con la gara silenziosa ma magica di Darius Kibildis che chiude con la doppia-doppia da 14 punti e 12 assist, e 6 rimbalzi. Un piacere, per i tanti tifosi presenti al PalaZumbo, veder giocare entrambi ammirando le qualità fisiche, tecniche e soprattutto la voglia e l’altruismo con cui si cercano tra di loro e coinvolgono i loro compagni di squadra.

Da segnalare che la Dinamo ha ospitato con piacere e affetto i volontari dell’AIDO – Associazione Italiana per la Donazione Organi, Tessuti e Cellule Gruppo Comunale “Marco Bungaro” di Brindisi per sostenere una raccolta fondi benefica e con l’obiettivo di diffondere il messaggio relativo all’importanza del consenso alla donazione di organi, tessuti e cellule.

Dopo la domenica di riposo, lunedì i ragazzi di Cristofaro torneranno subito in palestra per preparare il big match di mercoledì 23 marzo alle 20:30 contro la Sveva Lucera. Un crocevia fondamentale nella stagione della Dinamo che affronta la co-capolista per la prima volta in stagione, nella gara di recupero del match rinviato a gennaio per la sospensione Covid: l’invito a gremire le tribune del PalaZumbo di Via dei Mille è aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati per sostenere questa fantastica squadra che porta in alto il nome di Brindisi in tutta la regione!

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi