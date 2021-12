Giovedì 23 dicembre alle ore 20:30 andrà in scena il primo grande derby della stagione tra Limongelli Dinamo Basket Brindisi e la Armeni Enterprises Assi Brindisi. Un derby è da sempre una partita diversa dalle altre dove i valori si azzerano e ciò che conta sono motivazioni e voglia di vincere a tutti i costi. Le due squadre arrivano da momenti diversi con i “cugini” dell’Assi reduci da due sconfitte consecutive mentre la Dinamo ha all’attivo un tris di vittorie molto nette. Due roster con tanti giocatori di categoria superiore a partire dagli stranieri in maglia Assi Cvetanovic e Jonikas e quelli della Dinamo Staselis-Kibildis e non solo. Italiani come Pannella, Caloia e tanti altri che farebbero le fortune in molte altre squadre.

Sarà un derby molto sentito che si giocherà nel PalaPentassuglia, campo di gioco della Happy Casa Brindisi e tempio del basket che conta nella nostra città. Grazie al patrocinio del Comune di Brindisi la sfida di serie C potrà avere una location degna dei tanti sacrifici che le due società stanno affrontando per disputare un campionato di vertice e poter dare la possibilità ai tantissimi tifosi della città di poter assistere comodamente a questa emozionante partita.

E ci sarà posto anche per la solidarietà con la 5° edizione dell’evento “Dinamo per il sociale” promosso dalla Dinamo Brindisi in collaborazione con Enel a favore dell’Associazione Italiana Persone Down sezione di Brindisi, rinnovando l’ormai vincente binomio tra sport e solidarietà. I ragazzi e gli operatori dell’AIPD, i giocatori ed i dirigenti delle due squadre vestiranno tutti la maglia dell’evento realizzata grazie al contributo di Enel ed affiancheranno i giocatori all’ingresso delle squadre in campo. Inoltre sarà allestito un banchetto a cura della stessa Associazione dove saranno distribuite la Smart Tourism Guide di Brindisi, una guida turistica ad alta comprensibilità realizzata dai ragazzi di AIPD.

Ad assistere al derby ed a presenziare l’evento ci saranno dirigenti di Enel, il Sindaco della città Riccardo Rossi, l’Assessore allo sport Oreste Pinto, l’Assessore ai Servizi Sociali Isabella Lettori ed altre autorità.

L’invito ad assistere al derby Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Assi Brindisi è rivolto a tutta la città perché dovrà essere soprattutto una festa dello sport e della solidarietà.

Appuntamento quindi per giovedì 23 dicembre alle ore 20:30 presso il PalaPentassuglia di Brindisi: l’ingresso sarà gratuito e libero nel settore superiore, esibendo il super green pass ed utilizzando la mascherina per tutta la durata della partita.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi