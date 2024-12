Il Movimenti Laboratorio Urbano (via Felice Carena, quartiere Sant’Elia, Brindisi) propone per questa sera, lunedì 30 dicembre alle 21, il concerto del cantautore Vincenzo Assante, voce storica dell’underground nazionale.

Vincenzo Assante si esibirà con Giovanni De Leonardis, chitarrista e autore della band brindisina degli Oisin; Max Baldassarre, batterista e compositore (tra gli altri ha collaborato con Valentina Gravili Bungaro, Mike Stern, Amerigo Verardi, Maqueta records, Fernando Alba, Toel); Giacomo Esposito, ex bassista dei Blackboard Jungle (ha collaborato come autore e musicista con Le Mecap, Elettromoka e come autore con il gruppo di Gaetano Curreri degli Stadio e con la cantante bolognese Senit).

Nel 1989, Assante pubblica con i Blackboard Jungle il long-playing “Silver drops on Jesus’ skull” per l’etichetta High Rise di Federico Guglielmi; nel 1992 il brano “Palabra de amor” viene incluso nella compilation Punto Zero edita dalla Toast Records di Giulio Tedeschi e nello stesso anno viene pubblicato il 45 giri “Palabra de amor/Power itch age” sempre per la storica etichetta torinese. Nel 1996, dopo lo scioglimento della band, prende parte a vari progetti musicali tra cui: Manuelfangio, Il Soldato Timido, i Congiurati; nel 2012 partecipa all’album “Il diavolo sta nei dettagli” di Amerigo Verardi e Marco Ancona, nel brano “Contatto” legge alcuni passi tratti dall’articolo di Pier Paolo Pasolini “Che cos’è questo golpe? Io so”.

Dal gennaio del 2024 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo primo album “Più giovane di ieri”. Dal settembre del 2023, in qualità di speaker, è parte della redazione del programma radiofonico Radiazione Cult in onda sull’emittente brindisina Ciccio Riccio.

L’Ingresso libero e riservato ai soci Arci (si entra tramite tessera).