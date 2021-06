Stasera il Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con TEX – Il teatro dell’EX Fadda di San Vito dei Normanni ha organizzato “GHIBLI – Masterclass on line di world music” per la capitalizzazione dei risultati del progetto Interreg SPARC – “Creativity hubs for sustainable development through the valorization of cultural heritage assets”.

L’evento avrà inizio alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook

https://www.facebook.com/ProgettiTPP – https://www.facebook.com/texteatro

Due delle voci più importanti della world music italiana e del pop di matrice mediterranea, il libanese di origini palestinesi Nabil Bey (voce dei Radiodervish, collaboratore di Battiato e altri) e il pugliese Fabrizio Piepoli (voce de La Cantiga de la Serena e già collaboratore di Teresa De Sio e altri), condurranno i partecipanti in un viaggio esplorativo dell’universo della tradizione musicale mediterranea e araba, in relazione con la tradizione del Sud Italia e della Puglia. Nel corso dell’incontro, in particolare, saranno messi in luce gli aspetti storici, culturali, teorico-musicali attraverso una narrazione fatta principalmente di racconti e aneddoti.

Una lezione-concerto che si inserisce nelle attività propedeutiche all’inaugurazione del Creative Hub creato all’interno del Dipartimento Turismo, economia della Cultura e valorizzazione del territorio, in programma per il prossimo 19 Giugno.

Il progetto Interreg SPARC – “Creativity hubs for sustainable development through the valorization of cultural heritage assets” è finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 – 2020 Interreg V-A Greece-Italy di cui il Teatro Pubblico Pugliese è partner insieme a Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del territorio e, in Grecia, il Comune di Patrasso (Lead Partner), la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di Commercio di Acaia.

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese