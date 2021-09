Penultimo appuntamento con il festival “Tempeste – Immagini suoni e racconti dal Mediterraneo” promosso dal Comune di Fasano in collaborazione con partner attivi nel mondo del volontariato e della promozione della pace.

Venerdì 24 settembre alle ore 20 presso la chiesa Matrice di Fasano Mons. Nunzio Galantino (presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica) presenterà i suoi libri “Sul confine” (PIEMME editore) e “Nel cuore della vita” (Solferino Editore). A dialogare con lui sarà il priore don Sandro Ramirez.

Due libri per raccontare due tipi di tempeste che si incrociano tra loro. Nel libro “Sul confine” l’autore parla delle barriere che ha conosciuto: i fili spinati di Lesbo, i bambini abbandonati della Romania, le esistenze periferiche della nostra società. Con il volume “Nel cuore della vita”, invece, scava nelle tempeste interiori -e nelle ricchezze- di ciascuno per avvicinare gli uomini alla cura del mondo in cui viviamo.

L’evento sarà ad ingresso libero con posti limitati (non prenotabili) in ottemperanza alle recenti normative anti-covid.

Note su Mons. Nunzio Galantino:

Originario di Cerignola, vescovo della Chiesa cattolica italiana, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica dal 2018. Ordinato vescovo da papa Benedetto XVI nel 2011, nel 2014 è stato nominato Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana da papa Francesco.

Tra i suoi titoli si ricordano “Sull’anima. È in gioco l’uomo e la sua libertà” (Cittadella, 2011), “Beati quelli che non si accontentano” (AVE, 2016), “Vivere le parole. Per un vocabolario dell’esistenza” (Piemme, 2018).

