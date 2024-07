“Franz Liszt” Chamber Soloists Festival of Hungary è il nome di un nuovo prestigioso festival musicale ungherese che si svolgerà nella città di Budapest ed in affascinanti castelli ungheresi che si affacciano sul Danubio. L’artista Stefano Miceli, di base a New York ed apprezzato in tutto il mondo, è stato nominato direttore artistico con il compito di legare ed esaltare luoghi storici che guardano il Danubio fra cultura, tradizioni, architettura e progresso all’insegna dell’arte e della musica.

“ É un vero onore – dichiara il maestro Stefano Miceli – Provo un’immensa gioia per questa ulteriore nomina, proprio nel Paese e nel nome di Franz Liszt, figura storica musicale che mi ispira quotidianamente. L’Ungheria è una terra musicalmente straordinaria e sono

pronto a contribuire alla vita culturale del Paese”.

Qualche settimana fa, infatti, il maestro Miceli si è esibito nella vecchia sede del parlamento ungherese, dove ha poi presieduto la giuria di un importante concorso internazionale musicale per giovani talenti accorsi da varie parti del mondo.

Il maestro Miceli dichiara di aver incontrato amici e colleghi a Budapest, fra cui il direttore del Teatro dell’Opera di Budapest ed il Patron di WEC-HU (World Entertainment CompanyHungary), Luca Ceretta, con i quali si è confrontato sulla vita culturale del Paese e, a distanza di poche settimane, proprio da quest’ultimo, direttore generale del neo festival, è giunta a Miceli la proposta di assumere la guida del nuovo festival ungherese. “ Fra tante idee – dichiara Miceli – ho intenzione di riservare alcune opportunità concertistiche da dedicare, nell’ambito del festival, anche a straordinari giovani talentuosi musicisti che meritano importanti debutti e non escludo possano esserci anche giovani italiani. Nascerà un concorso dedicato per offrire loro debutti in Ungheria cosí come in America per il bene della musica e di chi ne custodirà il valore nei prossimi decenni” .