Prenderà il via il prossimo giovedì 13 febbraio la rassegna letteraria Le città visibili. Storie individuali e sogni collettivi, organizzata dall’associazione Scià APS, alla Biblioteca di Comunità di Fasano con il patrocinio del Comune di Fasano e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura. Il primo appuntamento sarà dedicato alla presentazione del libro “Cronache da Meridania”, esordio letterario dell’avvocato Stefano Palmisano, edito da Giazira Scritture.

L’incontro, che si inserisce in un ciclo di appuntamenti dedicati al vivere comune tra storie individuali, diritti e sogni collettivi, offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere l’opera di Palmisano, un racconto satirico e tagliente che si muove tra realtà e finzione, delineando un ritratto ironico della società contemporanea attraverso le vicende ambientate nella città immaginaria di Meridania.

Durante la serata, l’autore dialogherà con Antonietta Rubino e con il pubblico, offrendo spunti di riflessione sui temi trattati nel libro e sul valore della letteratura come strumento di indagine sociale.

Stefano Palmisano, avvocato e scrittore, ha all’attivo diverse pubblicazioni in ambito giuridico e letterario. In Cronache da Meridania, uscito alla fine del 2024, si cimenta con una narrazione pungente e acuta, capace di restituire un’immagine vivida e arguta del nostro tempo.

L’appuntamento di giovedì 13 febbraio, aperto a tutta la cittadinanza, avrà inizio alle ore 17:30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

13 febbraio 2025 / ore 17:30

Incontro con Stefano Palmisano

autore di Cronache da Meridania (Giazira Scritture)

Biblioteca di Comunità ‘I Portici’

Portici delle Teresiane, Fasano