I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per sostituzione di persona e truffa, un 45enne di Taranto, impiegato presso una società di fornitura di energia elettrica.

Costui, lo scorso mese di novembre, senza il consenso dell’interessato, avrebbe stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica con la società per cui lavora, utilizzando i dati personali di un 51enne del luogo, che ha presentato denuncia–querela presso la citata Stazione Carabinieri.