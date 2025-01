Cerimonia di premiazione della VII edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze” oggi 20 gennaio in contemporanea presso le due sedi di Brindisi e Taranto della Camera di commercio di Brindisi – Taranto.

L’iniziativa realizzata dall’Ente camerale, promossa da Unioncamere nazionale e dalle Camere di Commercio italiane, ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello) realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy.

La cerimonia di premiazione della VII edizione del Premio è stata aperta dal Presidente della Camera di commercio di Brindisi-Taranto, dott. Vincenzo Cesareo, che ha evidenziato come «Siamo molto orgogliosi che le Scuole di Taranto e Brindisi abbiano partecipato a questa settima edizione del Premio con progetti di grande livello, alcuni dei quali hanno avuto anche riconoscimenti di valenza nazionale. Il nostro obiettivo non è solo quello di accompagnare le scuole nell’elevare la qualità dei video racconti, che è il cuore di “Storie di alternanza e competenze”, ma di spingere sempre più sul tema della certificazione delle competenze che è un percorso a sé stante ma certamente complementare al premio.

Un plauso particolare va, poi, – ha concluso il Presidente Cesareo – ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai tutor e, soprattutto, ai ragazzi che con i loro video ci trasferiscono l’entusiasmo dell’esperienza formativa condotta».

Dalla sede di Brindisi il Vice Presidente vicario dell’Ente camerale, dott. Franco Gentile, a sua volta ha rimarcato «la grande valenza tanto dei PCTO, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, alcuni dei quali si sono svolti anche all’estero, quanto del livello tecnico nella costruzione dei video. Va sottolineata, poi, l’importanza della partecipazione degli stakeholder, in particolare di università e imprese, che sono i referenti fondamentali sui territori per chiudere il gap scuola – lavoro».

La cerimonia, moderata dal Segretario Generale dell’Ente camerale dott.ssa Claudia Sanesi, è stata presenziata, inoltre, dalla Commissione di valutazione locale nelle persone del presidente dott. Giovanni Antonio Prudenzano e dei componenti dott.ssa Elisa Forestiero e prof. Marco Pagano.

Protagonisti principali della manifestazione sono stati gli studenti, guidati dai dirigenti scolastici, docenti e dai Tutor, che hanno raccontato attraverso i video con passione, emozione ed entusiasmo le proprie esperienze di alternanza particolarmente significative ed efficaci.

Di seguito l’elenco dei video che sono stati premiati:

CATEGORIA Istituti tecnici (IT) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello

NOME ISTITUTO SCOLASTICO TITOLO PROGETTO DIRIGENTE SCOLASTICO TUTOR SCOLASTICO TUTOR AZIENDALE IMPORTO PREMIO 1) I.I.S.S. AUGUSTO RIGHI TARANTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN PCTO Prof.ssa Iole DE MARCO Prof. Massimiliano Mele Vito De Molfetta 2.500,00 2) ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO ENRICO FERMI FRANCAVILLA FONTANA BRINDISI NextGen Adventures Abroad Training on the Job 4 Innovators Prof.ssa Beatrice Monopoli Prof.ssa Giorgia Martina // 1.500,00 3) I.T.E.S. “G.Calò” FRANCAVILLA FONTANA (BR) PODCASTLAB Prof. Roberto Cennoma Prof. Paolo Legrottaglie Angelo Pagliara 1.000,00

CATEGORIA LICEI – per percorsi PCTO

NOME ISTITUTO SCOLASTICO TITOLO PROGETTO DIRIGENTE SCOLASTICO TUTOR SCOLASTICO TUTOR AZIENDALE IMPORTO PREMIO 1) IISS EPIFANIO FERDINANDO MESAGNE (BR) “CIBI 3D… IAMO NUOVA VITA” Prof. Mario Palmisano Romano Prof.ssa Rossella Nisi Dott.ssa Anna Grazia Scalone (ENEA) 2.500,00 2) IISS EPIFANIO FERDINANDO MESAGNE (BR) Bioeconomia Prof. Mario Palmisano Romano Prof. Angelo Gagliani Prof.ssa Margherita Ciervo Università di Foggia 1.500,00 3) LICEO MARZOLLA LEO SIMONE DURANO BRINDISI UN BENE PREZIOSO: L’ACQUA Prof.ssa Carmen Taurino Prof.ssa Candelora Aspromonte Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (Arpa Puglia) 1.000,00

CATEGORIA “Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello”

NOME ISTITUTO SCOLASTICO TITOLO PROGETTO DIRIGENTE SCOLASTICO TUTOR SCOLASTICO TUTOR AZIENDALE IMPORTO PREMIO 1) IISS” G. FERRARIS.- C. DE MARCO- VALZANI” BRINDISI Learning by doing Prof.ssa Rita Ortenzia De VITO Prof.ri Ignazio Launi Luciana Cuneo Michela Catalano Vincenzo Costantini Nicola Parisi Franco Manzatto 2.500,00 2) I.P.S.S.S. “F. L. MORVILLO FALCONE” BRINDISI LET’S WORK ABROAD Prof.ssa Irene Esposito Prof. Claudio Bisanti Antonia Moretti 1.500,00 3) I.P.S.S.S. “F. L. MORVILLO FALCONE” BRINDISI TINTURE ECOSOSTENIBILI Prof.ssa Irene Esposito Prof.ssa Venere Merola Giuseppe Vecchio 1.000,00

CATEGORIA”ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello”

NOME ISTITUTO SCOLASTICO TITOLO PROGETTO PRESIDENTE TUTOR SCOLASTICO TUTOR AZIENDALE IMPORTO PREMIO 1) ITS LOGISTICA PUGLIA MOBILE SOSTENIBILE- GE.IN LOGISTIC TARANTO Dalla formazione ITS all’inserimento occupazionale la storia di Luca Marzano Dott. Silvio Busico Prof.ssa Valentina Maglio Luigi Morfini 2.500,00 2) ITS Academy per la Mobilità Sostenibile – settore Aerospazio Puglia BRINDISI TEMAP Dott. Antonio Ficarella Prof. Antonio Argentiero // 1.500,00

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto

comunicazione@brta.camcom.it

CS_BRTA/03/2025

IMG-20250120-WA0001.jpg

IMG_8352.JPG