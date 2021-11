Si è tenuta oggi la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di STP Brindisi nel corso del quale sono stati nominati Presidente il Sen. Salvatore Tomaselli, vice-Presidente l’Ing. Serena Carlucci e componente l’Avv. Alessandra Cursi.

Contestualmente si è insediato il nuovo collegio sindacale composto dal Dott. Francesco Gigante, dal dott. Davide Piazzo e dalla dottoressa Maria Luigia D’Ambrosio.

Il Presidente Salvatore Tomaselli dopo aver ringraziato per la fiducia riposta gli enti soci e dopo aver espresso gratitudine per il lavoro svolto dagli amministratori uscenti, ha formulato a tutte le componenti aziendali il proprio augurio di buon lavoro, certo che l’azienda saprà affrontare le nuove sfide che si presenteranno per offrire un servizio pubblico all’altezza delle aspettative del territorio e per continuare ad essere esempio di buona gestione e riferimento nel panorama del trasporto pubblico nazionale.