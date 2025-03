Appuntamento il 9 agosto 2025 start ore 21.30 in Piazza Orsini del Balzo – Mesagne – Ingresso Gratuito.

Nuovo appuntamento per il festival Stupor Mundi, l’evento estivo prodotto dalla New Music Promotion, che per il terzo anno consecutivo porta la grande musica dal vivo nelle location storiche e nei centri storici pugliesi.

Il 9 agosto 2025, appuntamento a Mesagne con i La Crus: la storica band formata da Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti torna dal vivo per uno show dedicato al loro primo disco, uscito esattamente trent’anni fa. L’evento, gratuito, si svolgerà in piazza Orsini del Balzo ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Mesagne.

Nel 1995, i La Crus incidono per la WEA il loro primo disco, intitolato La Crus, che ottiene un successo di pubblico e di critica al di sopra di ogni aspettativa. L’album si aggiudica numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Ciampi, il Premio della Critica di Max Generation, il referendum di Musica & Dischi (miglior debutto Pop & Rock) e la Targa Tenco ’95 come Migliore Opera Prima. Sull’onda di questi premi, la band affrontò un lunghissimo tour di oltre 120 date nei più prestigiosi club, teatri e festival italiani, presentando al pubblico questo raffinato progetto, accolto con grande entusiasmo.

Per celebrare i 30 anni dalla pubblicazione dell’album, da marzo 2025 e per tutta l’estate, i La Crus dedicheranno la prima parte dello spettacolo all’esecuzione integrale e in ordine della scaletta del loro primo album, La Crus, ricreando le atmosfere folgoranti e avanguardistiche di quell’iconico lavoro. Sul palco saranno presenti i membri della formazione dell’ultimo tour, con l’aggiunta di un trombettista:

Mauro Ermanno Giovanardi – voce, armonica

Cesare Malfatti – chitarre, campioni

Chiara Castello – tastiere, cori

Marco Carusino – basso, cori

Leziero Rescigno – batteria

Gianni Sansone – tromba

La seconda parte del concerto sarà invece dedicata ad alcuni dei grandi classici della band, oltre a brani tratti dal loro ultimo album Proteggimi Da Ciò Che Voglio, uscito a marzo 2024.