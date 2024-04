Da sempre attenti alle problematiche del territorio, non potevamo rimanere indifferenti alle frustrazioni di molti concittadini della provincia di Brindisi vessati e vittime di pretese del Consorzio Arneo che appaiono illegittime e che ledono la collettività. La questione coinvolge moltissimi cittadini e non può essere a carico del singolo, costretto per tutelarsi, a ricorrere in Corte di Giustizia Tributaria; i costi e gli oneri di una azione che colma l’inerzia degli Enti che affidano alla giustizia una questione che, invece, deve trovare una soluzione politica e amministrativa. Se non si eroga il servizio non si può pretendere il contributo. Davanti alle nuove ondate di notifiche e di avvisi di pagamento, riteniamo necessario discuterne e fare il punto, partendo dallo stato attuale delle cose, passando per le soluzioni immediate e di contrasto alla illegittimità, finendo per la proposta alla politica regionale perchè si faccia carico della soluzione ponendo fine alla vessazione dei cittadini e dei contribuenti.

Ne discuteremo domani 13 aprile ’24 alle 10:30 in via Pordenone, 8 (rione Cappuccini).

Sud chiama Nord

Coordinamento cittadino e provinciale