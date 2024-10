Organizzare una rete sociale con l’intento di rafforzare i presidi territoriali di assistenza sanitaria collegati alle malattie oncologiche: con questo obiettivo, ambizioso ma che può contare su buone pratiche già realizzate in via sperimentale nei 9 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale per la realizzazione del sistema integrato di welfare, il Consorzio BR4 di Mesagne ha pubblicato l’avviso pubblico che apre al coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo Settore, puntando ad un’azione condivisa di co-progettazione incentrata sull’esigenza di sostenere i malati di tumore e le loro famiglie. I contenuti della manifestazione di interesse sono stati presentati nel corso della conferenza stampa aperta al pubblico che si è svolta stamattina nell’aula consiliare di palazzo dei Celestini a Mesagne e alla quale sono intervenuti i rappresentati del Consorzio BR4, il presidente Antonio Calabrese e il direttore Pierpaolo Budano, il presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli e Rino Spedicato del “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento”.

«Un progetto sperimentale al quale guardiamo con attenzione, immaginando che possa replicato anche da altri consorzi della provincia di Brindisi», ha dichiarato il presidente Matarrelli. Nello specifico, si tratterà di fornire supporto informativo e orientamento per richieste relative ai rapporti con enti e strutture sanitarie; e ancora, aiuto per la richiesta di attivazione dei servizi e per spostamenti, sostegno psicologico e per ogni attività ricreativa e complementare, utile al miglioramento della qualità della vita dei malati e dei loro familiari. «L’iniziativa nasce dall’esigenza di sostenere i malati oncologici nella gestione dei molteplici aspetti legati alla patologia. I bisogni esistenti sono stati intercettati con particolare attenzione e sensibilità dalle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, alle quali rivolgo il mio ringraziamento per quanto hanno saputo esprimere e per ciò che insieme si potrà fare», ha spiegato il presidente Calabrese. Sulle modalità di partecipazione si è soffermato il direttore Pierpaolo Budano, che per i dettagli ha rimandato alle informazioni disponibili sul sito istituzionale del Consorzio Br4. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il prossimo 15 novembre, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo consorzio@pec.ambitomesagne.it. Rino Spedicato del “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento” ha indicato il Consorzio BR4 come un modello all’interno del quale si sta realizzando in modo concreto il principio di pari dignità tra enti pubblici e soggetti del terzo, nello spirito della legge di riforma del Terzo Settore che promuove cooperazione e cittadinanza attiva.