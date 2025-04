Sarà la sala conferenze dell’Autorità portuale di Brindisi a ospitare, il 29 e 30 aprile 2025, una nuova edizione del Supranational Democracy Dialogue, evento unico nel suo genere promosso dall’Università del Salento. Due giorni di incontri che riuniranno studiosi, funzionari internazionali, esponenti della società civile e pensatori innovativi da tutto il mondo per discutere le sfide globali più urgenti.

In un contesto di crisi della democrazia e del multilateralismo, il Dialogo si propone come spazio di costruzione di pace e comprensione tra i popoli, con l’obiettivo di rafforzare processi decisionali condivisi e sostenere la convinzione che un altro mondo sia possibile.

Numeri da record per questa edizione: oltre trenta relatori, sedici nazionalità rappresentate, quattro continenti coinvolti. Tutti i partecipanti sono stati selezionati tra candidature spontanee, segno dell’interesse crescente verso il tema della democrazia sovranazionale.

Nato nel 2018 (tutte le edizioni sono disponibili su YouTube), il Supranational Democracy Dialogue è diventato un riferimento stabile per chi, nella comunità scientifica e nella società civile, cerca soluzioni ai problemi globali, e non si limita ad analizzarli.

L’edizione 2025 sarà dedicata al tema della cittadinanza e dei valori, con un approccio orientato alle risposte concrete, coerenti con i principi che vogliamo affermare a livello globale. L’evento è infatti l’unico al mondo interamente dedicato alla democrazia, alla governance globale e alla partecipazione civica oltre i confini nazionali.

Il comitato scientifico e organizzativo è composto da docenti e giovani studiosi di diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università del Salento, sotto la guida della prof.ssa Susanna Cafaro, ordinaria di diritto dell’Unione europea. Per la prima volta, l’iniziativa vede la co-organizzazione dell’Associazione per la Democrazia Sovranazionale, nata per consolidare e aprire alla società civile la rete costruita intorno al Dialogo.

Scientific Committee: Susanna Cafaro, Saverio Di Benedetto, Claudia Morini, Martí Grau Segú, Valerie Saintot, Silvia Solidoro, Francesco Spera.

Organizing Committee: Francesco Viggiani, Elisabetta Marzo, Isabella Salsano, Jacopo Lillo, Fabiana Magnolo.

Partner internazionali: Association for Supranational Democracy, Jean Monnet House – European Parliament, Democracy and Culture Foundation, Union of European Federalists, Democracy Without Borders, G100 Global Networking, the Democracy School, Robert Triffin International Foundation, CESUE, Euractiv.it, Streit Council for a Union of Democracies, Athena – Critical Inquiries in Law, Philosophy and Globalization, Italian Association of Scholars of European Law (AISDUE), Jean Monnet Chairs and Modules dell’Università del Salento.

PROGRAMMA:

APRILE 29, 2025 – EUROPA

I. – Cittadinanza, identità e valori europei

09,30 – Registrazione dei partecipanti

10,00 – Saluti istituzionali

MICHELE EMILIANO – Presidente della Regione Puglia

GIUSEPPE MARCHIONNA – Sindaco del Comune di Brindisi

TONY MATARRELLI – Presidente della Provincia di Brindisi

VINCENZO LEONE – Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

ANNACHIARA STEFANUCCI – Europe Direct Taranto

10,30 – PRIMO PANEL

Moderatore: Susanna Cafaro

DISCORSO PROGRAMMATICO

DOMÈNEC RUIZ DEVESA, UNIONE DEI FEDERALISTI EUROPEI – L’Europa a un punto di svolta

MAAIKE GEUENS, UNIVERSITÀ APERTA DEI PAESI BASSI – Identità costituzionale, disconnessione democratica, istituzioni dell’UE, sovranità e integrazione

JEAN-C HRISTOPHE BARBATO, UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE – Libertà accademica e democrazia nel diritto dell’Unione europea

FRANCESCA SALVATORE E ATONIO CASO, CENTRO STUDI SULLE RELAZIONI ATLANTICO-MEDITERRANEE (CESRAM, LECCE) – La Public History come risorsa strategica per la cittadinanza europea, Identità e valori

FABIENNE PÉRALDI LENEUF, UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE – L’indipendenza della magistratura come aspetto del rispetto dello Stato di diritto: esportare il modello europeo

ESRA AKGEMCI, UNIVERSITÀ DI SELCUK (TURCHIA) – Ripensare il ruolo dell’UE nella promozione della pace, dei diritti umani e della democrazia tra politiche anti-gender e populismo di destra

SARA POLI, UNIVERSITÀ DI PISA – Cittadinanzaper programmi di investimento: vincoli e condizioniimposte dalle disposizioni del trattato sulla cittadinanza europeae sulla PESC

BLEDAR KURTI, UNIVERSITÀ “ALEKSANDËR MOISIU” DURAZZO – Le sfide odierne della cittadinanza, dell’identità e dei valori europei

13,30 – LLUCE LUNCH

II. – L’Unione europea in un mondo che cambia

14,30 – Seconda Tavola Rotonda

: Claudia Morini

DISCORSO DI ESPERTI

ANTONIO PARENTI, COMMISSIONE EUROPEA – La preparazione dell’UE alle crisi: un nuovo paradigma?

ANA BOJINOVIĆ FENKO AND JULIJA BRSAKOSKA BAZERKOSKA, LJUBJANA UNIVERSITY – European Union’s Contributions in Addressing the Challenges of the Changing World Order: Analysis of EU’s Actorness in the Fields of Conffict Resolution, Digital Sovereignty and Trade

INGRID KIESSLING R., GABRIELA MISTRAL UNIVERSITY (CHILE) – The Strategic Alliance between the European Union and Latin America: Protection of Democracy and Human Rights in the Context of Global Instability

EIRIKUR BERGMANN, BIFROST UNIVERSITY (ISLANDA) – L’architettura di sicurezza dell’Europa in un’epoca di diplomazia transazionale

15,30 – Pausa caffè

MOHAMED SHOKRY, UNIVERSITÀ DEL SALENTO – La governance migratoria dell’Unione Europea come laboratorio in un mondo che cambia

OLEKSIY KANDYUK, UNIVERSITÀ DI COSTANZA – Spostamento transatlantico, autonomia strategica e Ucraina

CATHERINE VIEILLEDENT, UEF GROUP EUROPE – Il ruolo dell’UE in un mondo post-multilaterale

DISCORSO DI ESPERTI

MARIA D’APRILE s CO., UNGSC BRINDISI – UNGSC come laboratorio dell’ONU 2.0

18,00 – Dibattito aperto

30 APRILE 2025 – MONDO

III. – Valori e strumenti per un nuovo ordine mondiale

10,00 – Saluti istituzionali

Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento

10,15 – Primo pannello

Moderatore: Silvia Solidoro

DISCORSO PROGRAMMATICO

JAN WOUTERS, LEUVEN UNIVERSITY – Europa e mondo: adattarsi a un panorama in evoluzione

JEFFREY GLAUSIUSZ, PAX ORBIS (ISRAELE) – È ora di ricostruire

B RIAN T. SCHMITT, CY CERGY PARIS UNIVERSITY – La democrazia come insieme di relazioni sociali normative: il quadro IAPD

WOLFGANG PAPE, CENTRO PER LA RICERCA COSTITUZIONALE DELLE NAZIONI UNITE (BRUXELLES) – Interpopolarità oltre i confini nazionali

LUCA BELGIORNO-N ETTIS, NEWDEMOCRACY FOUNDATION (AUSTRALIA) – Un antidoto alla politica identitaria e alla retorica nazionalista

DISCORSO ISPIRATORE

JOE WESTON, AUTORE (USA-PAESI BASSI) – Civiltà feroce. Un percorso pratico verso una governance trasformazionale

13,00 – LLUCE LUNCH

IV – Un mondo in transizione

14,00 – Secondo pannello

Presiede: Saverio Di Benedetto

SÉRGIO BARBOSA DOS SANTOS SILVA, UNIVERSITÉ DE GÈNÈVE – On the Rise of AI Literacies

NADIA PERRONE, ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA (LECCE) – The EU AI Act: How the European Union Fosters the Artificial Intelligence Development while Addressing its Ethical and Legal Implications

TROY DAVIS, WORLD CITIZEN FOUNDATION (STRASBOURG) – The Schuman Method Applied to Global Climate Change: the World Carbon Community

STEFANIA ATTOLINI, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON – AI for the Environment: Earth Monitoring Evolutions and Legal Issues

GABRIELE ROGOLI, UNIVERSITÀ DEL SALENTO – EU Leaders 2030. The New Paradigm of the Green and Digital Transition

BENEDETTO ROLLO, UNIVERSITÀ DEL SALENTO – “Feel Free to Vent Your Fury Here”. How Corporations Use Online Activism to Inffuence Policymaking

CONCLUDING REMARKS

SUSANNA CAFARO, UNIVERSITÀ DEL SALENTO

16,00 – Coffee Break

16,30 – L’angolo di discussione

Cultura e valori dell’UE: sensibilizzazione – Facilitatori: Andrea Rubino, Jacopo Lillo ed Elisabetta Marzo

Autonomia strategica e difesa dell’UE: narrazioni e opinioni pubbliche – Facilitatori: Francesco Spera, Fabiana Magnolo e Matteo Fulgenzi

Definizione e contrasto dell’industria della disinformazione – Facilitatori: Laurids Hempel e Polina Zavershinskaia

17,30 – OPEN ASSEMBLY della ASSOCIATION FOR SUPRANATIONAL DEMOCRACY

L’evento sarà trasmesso in streaming al link: https://bit.ly/supranationaldemocracy2025.