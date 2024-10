“Sviluppo e Territorio” è il tema del Consiglio Generale della Cisl Taranto Brindisi, convocato per lunedì 7 ottobre p.v., alle ore 9.00, presso il Centro Congressi Casa San Paolo, in Contrada Lanzo di Martina Franca.

“Occorre concentrarsi su ciò che effettivamente necessita al lavoro sia attuale che futuro, come istruzione, formazione, qualificazione professionale e riqualificazione per nuove competenze, affinché non si creino nuove diseguaglianze, considerato anche che il nostro territorio è chiamato ad un processo di ristrutturazione inedito dei propri sistemi produttivi – dichiara il segretario generale Gianfranco Solazzo – frattanto, ci attende un percorso congressuale impegnativo nel corso del quale coinvolgeremo associate e associati, in tutti gli ambiti, nei posti di lavoro ed in tutte le nostre sedi sindacali, praticando la partecipazione con un profondo senso di appartenenza ad una grande organizzazione democratica, come è la Cisl.”

All’introduzione di Solazzo, seguiranno alcuni adempimenti statutari e il dibattito, le cui conclusioni saranno tratte da Antonio Castellucci, segretario generale della Cisl di Puglia.