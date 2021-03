Tanti attestati di solidarietà alla vicesindaco di Brindisi, Elena Tiziana Brigante, dopo gli insulti ricevuti su facebook dal consigliere Comunale Antonio Elefante.

Scrive il Sindaco Riccardo Rossi: “La Vice Sindaca ElenaTiziana Brigante è una persona per bene, una professionista stimata. La polemica politica non consente a nessuno di trascendere con offese sessiste, ancor più inqualificabili se provengono da un consigliere comunale.

La mia solidarietà a Tiziana e a tutte le donne che in politica ogni giorno ricevono insulti da uomini che peraltro si definiscono progressisti”.

Il Partito Democratico di Brindisi condanna senza appello gli insulti gratuiti, intollerabili e sessisti rivolti al Vicesindaco Tiziana Brigante da parte di un ex consigliere comunale del Pd, il quale non perde mai l’occasione di ricordarci i giusti motivi della sua espulsione dal Partito Democratico, che strumentalizza argomenti che non hanno una matrice politica ma una chiara finalità populistica come le indennità spettanti per legge agli amministratori. Se fosse un Uomo dovrebbe ammettere l’errore, chiedere scusa e dimettersi immediatamente da consigliere comunale.

Non è una novità che la Politica può vivere momenti di aspro contrasto e scontro per certe posizioni, che possono essere opinabili, ma non si può mai prescindere dal rispetto che si deve alle donne e agli uomini che ogni giorno, rivestendo ruoli Istituzionali, dedicano tempo e impegno alla cosa pubblica.

Scrive Anna Maria Calabrese, presidente della Commissione Pari Opportunità: “La Commissione Pari Opportunità del comune di Brindisi esprime piena solidarietà alla Vice Sindaca, Assessora e Avvocata Elena Tiziana Brigante, alla luce delle becere frasi pubblicate nei suoi confronti e atte ad attaccarla nella maniera più ignobile.

Duole constatare quanto tali espressioni siano unico approccio ancora di troppi e spesso in capo a chi paventa e manifesta grandi parole di supporto nei confronti delle donne.

Ancora una volta un attacco sessista. Ancora una volta un attacco a sfondo sessuale.

Mantenuta a chi?

Andiamo avanti Tiziana!

Anche Europa Verde della città di Brindisi esprime solidarietà nei confronti della vicesindaca Elena Tiziana Brigante per i vili attacchi sessisti ricevuti da un consigliere comunale della città.

Attacchi che nulla hanno a che vedere con la discussione politica e che si mostrano ancor più gravi perché provengono da un soggetto che siede nell’assise della città capoluogo e che, come tale, dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, di qualunque età e genere.

Pertanto, noi come cittadini Brindisi, al di là del pensiero politico, non ci sentiamo rappresentati da persone che non rispettano il ruolo istituzionale che ricoprono e per questo chiediamo con forza che il consigliere Antonio Elefante rassegni le sue dimissioni.

Serve un’ ecologia della politica per evitare che il dibattito e lo scontro diventino rissa e personalismo.



Antonella Vincenti (PD): “Ritengo doveroso per ogni democratico brindisino esprimere la massima solidarietà’ alla Vice Sindaca di Brindisi Elena Tiziana Brigante vittima di squallidi insulti sessisti da parte di un Consigliere Comunale che evidentemente non merita di ricoprire il ruolo di rappresentante della nostra città e al quale con forza vanno chieste le dimissioni da consigliere che non ha le qualità morali di ricoprire.

Il mio impegno da Coordinatrice delle donne del Partito Democratico mi impegna a tutelare senza alcuna riserva tutte le donne che, in politica e in ogni settore della vita quotidiana, sono vittime di insulti, di atteggiamenti arroganti e beceri non più accettabili.

Rinnovo la mia solidarietà’ a Tiziana Brigante, esortandola ad andare avanti nel suo lavoro svolto con competenza, professionalità e impegno per la comunita’ brindisina e chiedo alla politica brindisina, a prescindere dalla parte che si rappresenta, di condannare senza esitazioni ed isolare politicamente gli autori di questi affronti che non rappresentano in alcun modo la nostra comunità.