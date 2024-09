La Scuola d’Arte Drammatica della Puglia “Talìa”, giunta al suo quindicesimo anno di attività, si distingue per un’offerta formativa rinnovata e ampliata, rivolta al territorio e a chiunque desideri avvicinarsi al mondo della recitazione. Col patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese, della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e del Comune di Brindisi, nonché di altri enti pubblici, la scuola offre quest’anno due corsi gratuiti: uno destinato agli adolescenti e uno agli adulti, con l’obiettivo di rafforzare la formazione artistica in ambito teatrale e cinematografico.

I corsi di recitazione della Scuola Talìa sono realizzati nell’alveo dell’Associazione Culturale ed Artistica S.M.T.M. APS ETS. Il corso per adolescenti, finanziato nell’ambito del PNRR, prevede cinque moduli di 20 ore ciascuno, focalizzati su sceneggiatura, scenografia e location, tecniche di ripresa, analisi cinematografica e recitazione. Al termine delle 100 ore di formazione, gli studenti saranno coinvolti nella realizzazione di un cortometraggio, sotto la guida di esperti del settore. Le iscrizioni sono aperte, e ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo email riconnessioniprogetto@gmail.com. Il finanziamento delle attività didattiche deriva dal programma dell’Unione Europea – Next Generation EU, e si inserisce nella Missione 5 del PNRR, volta a combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno.

La povertà educativa non si limita alla mancanza di accesso ai saperi tradizionali, ma si estende alla carenza di esperienze culturali e creative che possano stimolare lo sviluppo critico e la capacità espressiva dei giovani. Il linguaggio cinematografico, per sua natura interdisciplinare, permette di acquisire competenze tecniche e soprattutto offre un’occasione per esplorare e raccontare storie, emozioni e contesti sociali. Molto apprezzato è stato il cortometraggio dal titolo “Vite intrecciate”, realizzato nell’edizione precedente del progetto. Il lavoro, prodotto con la partecipazione attiva dei giovani partecipanti con la collaborazione di una troupé cinematografica, racconta la storia di due adolescenti i quali, grazie ad un legame non ordinario, riescono ad affrontare alcune avversità della vita.

Il corso per adulti, organizzato con l’obiettivo di portare in scena uno spettacolo teatrale e di realizzare un cortometraggio, si articola su due direttrici principali. La prima, denominata “Obiettivo Teatro”, culminerà nella messa in scena di un adattamento liberamente tratto dal Decameron di Boccaccio, che sarà rappresentato presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Gli adulti saranno guidati dai formatori Maurizio Ciccolella e Alessio Sallustio, con una didattica interamente orientata alla produzione finale dello spettacolo.

La seconda direttrice, “Obiettivo Cinema”, prevede la realizzazione di quattro moduli dedicati al linguaggio cinematografico, con un’attenzione particolare ai temi dell’inclusione sociale, della prevenzione alla violenza e della cittadinanza attiva. La novità principale di questa sezione formativa sarà la collaborazione tra adulti e giovanissimi dell’Istituto Comprensivo “Cappuccini” di Brindisi, in un progetto che mira a creare un gruppo misto di lavoro, dove gli adulti, sotto la supervisione di insegnanti qualificati, agiranno anche come tutor per i più giovani, favorendo uno scambio intergenerazionale e un apprendimento reciproco.

Il corso per adulti ha una durata complessiva di 200 ore, e prevede 17 posti gratuiti per la sezione “Obiettivo Cinema”, con la possibilità di rimborsi spesa, ove documentati. Per partecipare, è necessario inviare una breve relazione motivazionale all’indirizzo email scuolatalia@gmail.com entro il 30 settembre. La selezione sarà effettuata da una commissione, e solo i candidati selezionati riceveranno una notifica. Maggiori informazioni sul sito www.scuolatalia.it.

L’offerta formativa, gratuita per i partecipanti, è resa possibile grazie al finanziamento della Regione Puglia, nell’ambito del programma “Puglia Capitale Sociale 3.0 – Linea A”. L’unico requisito richiesto è l’iscrizione all’Associazione S.M.T.M. in qualità di soci volontari, a sostegno di un progetto che intende formare nuove generazioni di attori e registi e promuovere una cultura della partecipazione e della crescita personale attraverso l’arte drammatica.

Brindisi, lunedì 16 settembre 2024