SONO BRAVO CON LA LINGUA

Una storia di fonemi, idiomi, linguistica e computer

Lo sapete che i Kuuk Thaayorre non hanno parole per distinguere destra e sinistra? Che i Piraha non ne hanno per i numeri? Che i finlandesi nella loro lingua non marcano il genere ma hanno un termine per la distanza che una renna può percorrere senza fermarsi? Che non è vero che gli eschimesi hanno infiniti sinonimi per “neve”, ma che la propensione al risparmio dei cinesi dipende forse un po’ anche dalla loro lingua, dato che il tempo verbale del futuro non è grammaticalmente distinto dal presente?

Niente è più umano del linguaggio: nasciamo con una disposizione naturale a parlare, così come il volo per gli uccelli: “In-fante”, “In-fans”, è colui che non parla. Perché la lingua è ciò che usiamo per comunicare, scrivere, raccontare il mondo; ma è anche una finestra sui nostri meccanismi cerebrali e le curiosità più divertenti degli idiomi del mondo, un monologo nello stile di altri spettacoli di Antonello Taurino: argomenti serissimi trattati in modo comicissimo. Qui è l’esilarante confessione di un docente di lingue antiche alle prese con la svolta lavorativa più destabilizzante della sua carriera: la possibilità di trasferirsi in un’azienda hi- tech della Silicon Valley

Orari spettacoli:

sabato 11 dicembre ore 21.00

domenica 12 dicembre ore 18.00

Costo del biglietto:

12€ (intero)

10€ (ridotto under 26 e over 65)

Clicca qui per l’acquisto del biglietto

Super Green Pass obbligatorio per tutti gli spettatori che abbiano più di 12 anni

E per i più piccini…

REGALO DI NATALE

La storia di Jenny, aiutante di Babbo Natale, alle prese con la lettura delle letterine di Natale e la ricerca dei suoi veri genitori.

I valori del Natale in uno spettacolo denso di musica e risate dedicato a tutta la famiglia.

Età consigliata:

Dai 4 anni in su

Durata:

60′

Cast:

Di e con Simona Epifani

Produzione Teatro Kopó

Orari spettacoli:

sabato 11 dicembre ore 17.00

domenica 12 dicembre ore 11.00

Costo del biglietto:

7€ (intero sia per adulto che per bambino)

Clicca qui per acquistare i biglietti

Super Green Pass obbligatorio per tutti gli spettatori che abbiano più di 12 anni

TEATRO KOPÓ

Via Sant’Angelo 67/69

BRINDISI 72100

Tel. 0831/260169

375 5311802