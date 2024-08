Terzo appuntamento di Teatro Madre Festival: in arrivo, per la prima volta al Parco di Santa Maria di Agnano ad Ostuni, una delle più grandi attrici italiane: Arianna Scommegna, Premio Ubu 2014, Premio Hystrio, Premio nazionale della critica e Premio Lina Volonghi e coautrice dello spettacolo “E bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo” che intesse il suo partecipe essere scenico alla straordinaria partitura live di Giulia Bertasi alla fisarmonica.

Lo spettacolo, che andrà in scena mercoledì 7 agosto alle h. 21, è un intenso recital che intreccia musica e teatro portando in scena la vita e le canzoni di Piero Ciampi, il vino, le fughe, gli amori di un personaggio d’eccezione che ha reinventato la musica italiana d’autore. Figlio “maledetto” della Livorno degli anni ’60/’70, è stato definito “il migliore di tutti noi” da artisti quali Gino Paoli, Luigi Tenco, Ornella Vanoni, Nada che lo hanno cantato e amato per il suo talento innovativo, per la sua sfacciata estrema esperienza di vita e d’artista. Lo spettacolo è un viaggio dentro il suo universo, si compone solo ed esclusivamente delle parole di Piero Ciampi, canzoni come poesie, poesie come canzoni, parole che si susseguono come un flusso di coscienza che cattura gli spettatori per la qualità con cui le due interpreti – le cui eccellenti doti sceniche e musicali suscitano emozioni profonde – sanno trasfondere con commossa e commovente partecipazione il percorso esistenziale e poetico della sua anima. Dalla oscura gavetta come unico chansonnier italiano a Parigi, ai capolavori degli anni ’70 che hanno reinventato la nostra musica d’autore, Piero Ciampi è stato un’eccezione assoluta! Si dà con tutto se stesso alle persone che incontra oppure le prende a pugni. Qualsiasi cosa pur di abbattere la foresta d’indifferenza che lo circonda. E’ amico degli scaricatori, degli stradini, dei disoccupati come e più di quanto può esserlo di intellettuali come Moravia, Bene o Schifano. Una vita a precipizio quella di Piero Ciampi: fuori dalle logiche e dagli schemi, il percorso di un diverso che aveva tutte le carte in regola per essere un artista!

In scena: Arianna Scommegna e Giulia Bertasi. Un progetto di Arianna Scommegna e Massimo Luconi. Produzione: ATIR Teatro Ringhiera/Radicondi Festival.

Nel pomeriggio, sempre di mercoledì 7 agosto, dalle h. 19, le porte del Parco si apriranno per un doppio appuntamento: per i Tramonti al Parco sarà possibile fare un viaggio nel mondo del vino accompagnati dall’enologo Claudio Sisto, dalla musica di Mauro Semeraro e dall’Aperitivo Wine Bar a cura di Raparossa Cucina Naturale. Alla stessa ora, tutti coloro che desiderano esplorare il parco che accoglie Teatro Madre Festival, potranno partecipare gratuitamente – con l’acquisto del biglietto dello spettacolo – alla visita guidata alla Grotta dove riposa la madre più antica del mondo, grazie alle guide di InfoPoint Ostuni.

Necessaria la prenotazione, per entrambi gli appuntamenti, contattando il +39 389 265 6069.

Confermato per la serata, il servizio di babysitting gratuito su prenotazione per bambini a partire dai 4 anni, la musica Dj-Set di Giovanni Calella e le originali e creative proposte culinarie di Raparossa Cucina Naturale.

Il Festival continua, venerdì 9 agosto (h. 21), con lo spettacolo tout public, dai 5 anni, “Plan-Bi – Un altro ondo” del Teatro Telaio: due buffi personaggi, novelli abitanti di una ‘Terra degli inizi’ dotati di ingegno e spirito avventuroso, rivivono tutta l’evoluzione dell’umanità, dalla scoperta del fuoco, all’invenzione dell’agricoltura fino alla conquista dello spazio. E ne corrono gli stessi rischi di onnipotenza. Così i due protagonisti, clown-antieroi, ci guidano in un viaggio teatrale che invita a riflettere sul nostro ruolo come abitanti di questo pianeta e a cercare una nuova direzione per il futuro.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Biglietto unico 13 euro