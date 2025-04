Firmato questa mattina a Palazzo Nervegna, alla presenza del presidente della Regione Puglia un protocollo d’intesa tra Asl Brindisi e Arca Nord Salento per contrastare la povertà sanitaria. Il protocollo fa seguito alle iniziative della Asl che rientrano nel Programma nazionale equità nella salute (Pnes) del Ministero della Salute e in particolare nell’area di intervento “Contrastare la povertà sanitaria”, che ha come organismo intermedio l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP).

Hanno siglato il documento il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio e l’amministratore unico dell’Arca Cosimo Casilli. Erano presenti all’incontro, moderato dal dirigente responsabile della Struttura Informazione e Comunicazione istituzionale Asl Brindisi, Giacomo Dachille, il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, il sindaco, il consigliere per la Sanità del presidente della Regione e, per la Asl, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il direttore del Dipartimento di prevenzione Stefano Termite, il direttore del Controllo di gestione Marcello Bacca, responsabile del progetto Pnes, e la referente amministrativa Mariaconcetta Spagnolo. Il presidente della Regione ha sottolineato la valenza del progetto che esprime un forte spirito di comunità e permette ai cittadini di rivendicare il proprio diritto alla salute. In una seconda fase i motorhome con personale sanitario a bordo, andranno in giro per la città con l’obiettivo di intercettare tutte quelle persone che si sentono abbandonate e rinunciano a qualunque forma di assistenza sanitaria.

“La Asl – ha detto De Nuccio – sta avviando *numerosi* progetti, ognuno con una diversa finalità, dalla costituzione di un’équipe multidisciplinare per un’assistenza sanitaria di prossimità rivolta alle fasce vulnerabili alla dotazione di farmaci. Altre iniziative riguardano l’odontoiatria sociale per garantire cure dentali accessibili e la produzione di materiale per attività di educazione sanitaria”.

“L’Arca Nord Salento – ha aggiunto Casilli – promuoverà tra gli assegnatari degli alloggi pubblici le iniziative di carattere sociosanitario che la Asl Brindisi sta attivando in favore delle categorie socialmente ed economicamente svantaggiate. L’Agenzia ha il polso della situazione e potrà segnalare alla Asl gli utenti che abbiano difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari”.

L’Arca Nord Salento contribuirà a promuovere le iniziative della Asl Brindisi attraverso l’Urp, la rete degli amministratori di condominio e dei responsabili dell’autogestione, le organizzazioni sindacali di rappresentanza degli inquilini e le bacheche elettroniche di informazioni sugli alloggi.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI