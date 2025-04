Domani, sabato 5 aprile, si terrà il secondo incontro dedicato a chi, amanti del mare e della natura, voglia dare un aiuto concreto alla salvaguardia delle tartarughe marine.

Con l’aiuto della veterinaria Simona Soloperto, nel primo incontro abbiamo parlato di tartarughe, delle loro caratteristiche e delle loro abitudini. e abbiamo cervato di capire anche quali sono le loro difficoltà e le loro esigenze in considerazione anche dei cambiamenti climatici in atto.

Domani ci occuperemo della parte operativa e quindi chiediamo sia a chi è venuto al primo incontro, sia a chi si voglia aggiungere, di partecipare per organizzare le squadre di volontari.

Molte tartarughe vengono rinvenute sulle spiagge e sugli scogli senza vita. Intervenendo in tempo, molti di questi meravigliosi rettili marini potrebbero essere portati al centro di recupero di Torre Guaceto e curati.

Considerando che che la primavera è cominciata, sta per cominciare anchela stagione della riproduzione per cui sarebbe importante anche trovare dove sono i nidi, per proteggerli e garantire la schiusa delle uova.

Il nostro obiettivo è quello di monitorare le spiagge della provincia di Brindisi, da Torchiarolo a Fasano, per cui chiediamo a chi ne avesse voglia e possibilità, di venire al nostro incontro.

Non chiediamo un impegno quotidiano e chi vorrà potrà dare il proprio contributo in base al tempo disponibile. Il compito non è difficile ma ha bisogno di un minimo di formazione.

Vi aspettiamo domani pomeriggio alle 17:00, nella nostra sede operativa, la casa di quartiere MINIMUS, in via bastioni San Giorgio 64 a Brindisi.

Unisciti a noi e aiutaci ad aiutare le tartarughe!!”

WWF Brindisi ETS