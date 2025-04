Da lunedì 7 aprile 2025, così come disposto dall’Amministrazione Comunale d’intesa con la STP, cambia volto la rete di trasporto pubblico urbano di Ostuni. Tante le novità, a partire dalla Linea 1, il servizio principale che collega Largo Giovanni Falcone alla stazione ferroviaria e a Villanova attraverso un percorso più lineare e con nuove fermate. Cambia anche la programmazione, con ben 31 corse nei giorni feriali, passaggi più regolari ed una diversa stagionalità e distribuzione delle corse tra giorni feriali e fine settimana. Il servizio è garantito da 3 nuovi bus a metano pienamente accessibili e con un maggiore numero di posti rispetto alla flotta precedentemente disponibile.

Il servizio in generale sarà adeguato agli ultimi standard di qualità nazionale, ovvero:

maggiore attenzione alla regolarità del servizio ed in particolare sugli orari di transito alle fermate grazie alle ultime tecnologie di bordo disponibili per i conducenti di linea;

orari alle fermate scaricabili sul proprio smartphone attraverso QR code;

quattro nuovi display intelligenti con orari in real-time installati sulle fermate principali;

emettitrici di titoli di viaggio a bordo con acquisto anche tramite carte elettroniche.

Ristrutturate anche le corse disponibili per la marina di Villanova e per tutto il litorale ostunese, con collegamenti verso Villanova che saranno disponibili per tutto l’anno e che saranno potenziati da giugno a settembre anche attraverso una linea che farà regolarmente spola lungo la direttrice costiera tra le località marine di Torre Pozzelle e Rosa Marina/Pilone.

Il nuovo servizio di trasporto pubblico urbano, sviluppato nell’ambito del piano attuativo del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) di Ostuni, completa la revisione dei percorsi delle autolinee interurbane, già avviata a partire dal 3 febbraio 2025 al fine di migliorare la vivibilità delle aree centrali (viale Pola e piazza Italia in particolare) in vista dei previsti interventi di riqualificazione urbanistica.

Percorso principale (Ostuni – Stazione):

– largo Falcone

– via degli Emigranti

– via Avv. D. Cirignola ang. via Livio Massari

– viale dello Sport

– via Avv. Vincenzo Palma – Guardia di Finanza

– via Prof. Domenico Silletti ang. via Tanzarella

– via San Giovanni Bosco

– via Fogazzaro – Chiesa

– Piazza Italia – Pessina

– via Pola ang. via Carlo Alberto

– corso Mazzini ang. via Tenente Specchia

– via Tenente Specchia – Parcheggio

– via Tenente Specchia ang. viale Tancredi

– S.P. 20 – villa Nazareth

– via Stazione ang. via del Commercio

– Stazione FF.SS.

Pensiline presenti presso: largo Falcone – viale dello Sport – via Tenente Specchia (da Ostuni verso Stazione)

via Pola (Cristo Re) – Piazza Italia – viale dello Sport – largo Falcone (da Stazione verso Ostuni)

Rivendite biglietti disponibili presso: tabaccheria largo Falcone, tabaccheria via Di Vittorio, tabaccheria via degli Emigranti, edicola largo Madonna del pozzo, bar via T. Nobile, bar via Giovanni XXIII, tabaccheria via Giovanni XXIII, tabaccheria Viale Pola, tabaccheria via Diaz, tabaccheria corso Mazzini, edicola corso Mazzini, tabaccheria via Cattedrale, info point piazza della Libertà, tabaccheria piazza della Libertà, tabaccheria corso Vittorio Emanuele, bar via ten. Specchia, rivendita floreale cimitero, bar stazione FFSS, sosta camper Villanova, bar del porto.

Titoli di viaggio disponibili anche sulle app Cotrap e MooneyGo, dove – oltre a Google Maps – è possibile trovare informazioni sul proprio viaggio.