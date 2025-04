La Giunta Comunale di Fasano ha approvato oggi, venerdì 4 aprile, la partecipazione al “Bando Pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’Amministrazione comunale ha candidato un ambizioso Piano di Sviluppo denominato “Valorizzazione della

Selva di Fasano Due punti e un tratto: dalla Casina Municipale al Minareto per Viale Toledo”, con un investimento complessivo stimato in 5.322.400,00 euro.

Il progetto prevede una serie di interventi di rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, volti a valorizzare un’area di grande importanza storica e paesaggistica per la città.

«L’Amministrazione comunale ha candidato un progetto globale di riqualificazione della Selva di Fasano al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – spiega il sindaco Francesco Zaccaria –. È un “Piano di sviluppo strategico”, mirato a valorizzare l’area che attualmente più necessita di interventi nel territorio comunale per la comunità residente, i visitatori e per il grande valore storico, culturale e paesaggistico che riveste.

L’investimento proposto è di oltre 5 milioni di euro. Nello specifico, il Piano include interventi di riqualificazione edilizia e infrastrutturale così suddivisi: riqualificazione Casina Municipale e aree esterne 1.025.500,00 euro; riqualificazione Minareto e aree esterne 2.953.000,00 euro; riqualificazione Viale Toledo (tratto di collegamento) 1.343.900,00 euro. Cifre importanti, che l’Amministrazione si augura vengano approvate dal Governo, per restituire dinamismo e attrattiva alla Selva e darle così nuove opportunità di sviluppo».

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Cisternino, ha relazionato in merito all’iniziativa, sottolineando l’importanza strategica di questo progetto per la riqualificazione di un’area significativa della Selva di Fasano e le potenziali ricadute positive sull’economia locale.

«Il Piano di Sviluppo Valorizzazione della Selva di Fasano – ha dichiarato l’assessore Gianluca Cisternino – è il frutto di un lavoro approfondito e meticoloso, volto a definire interventi concreti e misurabili per la riqualificazione di due punti iconici come la Casina Municipale e il Minareto, collegati da un asse viario storico come Viale Toledo. L’articolazione dettagliata dei costi, che ammontano complessivamente a 5.322.400,00 euro, evidenzia la serietà e la concretezza della nostra proposta. Siamo convinti che questo progetto non solo migliorerà la fruibilità e l’attrattività della Selva, ma rappresenterà anche un volano per l’economia locale, grazie anche al previsto coinvolgimento di investimenti privati. L’approvazione in Giunta dimostra la priorità che questa Amministrazione attribuisce a questa iniziativa».

Fasano, venerdì 4 aprile 2025

