Anche ieri abbiamo assistito alle solite passerelle del presidente della Regione Puglia Emiliano e del presidente di Aeroporti di Puglia Vasile. Giungono a Brindisi ogni volta per dare ad intendere che lo scalo brindisino è al centro del mondo e che la società di gestione degli aeroporti pugliesi punta proprio su di noi. La realtà è ben altra cosa, perché ad investimenti infrastrutturali non fa seguito un impegno concreto per diminuire il divario tra l’aeroporto di Bari e quello di Brindisi. Ciò determina che lo scalo del capoluogo di regione cresce ormai, in termini percentuali, il doppio rispetto a quello al servizio dell’intero Salento. Ci sono pochi voli e per giunta in orari improponibili, tanto da costringere utenti che arrivano dal basso Salento a partire di notte in auto per raggiungere l’aeroporto.

Di tutto questo non ha parlato Vasile, men che meno Emiliano il quale ha addirittura raccontato la barzelletta di passeggeri che arrivano dalla provincia di Bari per imbarcarsi a Brindisi.

E purtroppo non è tutto. Il presidente Vasile ha detto che sarà realizzato un parcheggio multipiano che sarà posto al servizio anche di autonoleggiatori nazionali e locali. Come dire, insomma, che Aeroporti di Puglia sta individuando un altro settore dove fare business.

Ma Brindisi questa volta non starà a guardare. Porterò in Consiglio Comunale una proposta finalizzata a far realizzare il parcheggio multipiano al Comune di Brindisi, introitandone i proventi ed utilizzando appositi finanziamenti per la sua costruzione.

La nostra città, insomma, torni a contare anche in questo, senza fare questo ennesimo regalo ad Aeroporti di Puglia.

Nicola Di Donna – capogruppo Forza Italia – Comune di Brindisi