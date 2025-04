Alle opere già avviate per potenziare l’Aeroporto di Brindisi e renderlo una infrastruttura competitiva ed efficiente, oggi si aggiunge l’avvio dei lavori di ampliamento del terminal passeggeri e del nuovo sistema di smistamento bagagli.

Lavori che consentiranno all’Aeroporto del Salento di essere più attrattivo per nuovi scali e nuovi voli nazionali e internazionali, elemento centrale per lo sviluppo non solo turistico ma anche economico e commerciale del territorio.

Abbiamo ritenuto fondamentale rafforzare l’infrastruttura e creare le condizioni per migliorare i servizi destinando delle risorse anche del Fondo Sviluppo e Coesione specifiche per questa finalità.

A giorni, avvieremo i lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano nell’area antistante lo spazio aeroportuale, a dimostrazione dell’impegno da parte di Regione Puglia a rendere sempre più efficiente l’aeroporto di Brindisi