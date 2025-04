Nell’ambito dell’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti a valere sui fondi PNRR, da tempo avviata presso questa Prefettura, si è riunita, nelle giornate del 3 e 4 aprile , la Cabina di coordinamento a tal fine istituita.

All’incontro, coordinato dal Viceprefetto Vicario, Dott.ssa Olivieri, hanno partecipato, anche con modalità da remoto, il rappresentante del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i rappresentanti degli della Ragioneria Territoriale dello Stato e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dell’Ordine provinciale dei farmacisti e dei Commercialisti della provincia di Brindisi.

Oggetto dell’esame sono state le progettualità finanziate sulle Misure “M1 C1 I1.1 “Infrastrutture digitali”, M1 C1 I1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” e M1 C1 I1.4 “Servizi digitali e esperienza dei cittadini”, che hanno come obiettivo quello di garantire che i sistemi e le applicazioni della PA siano ospitati in data center altamente affidabili e con elevati standard di qualità per sicurezza, prestazioni, interoperabilità europea ed efficienza energetica. Inoltre, attraverso le varie progettualità vengono implementati i programmi di supporto per migrare sistemi, dati e applicazioni dei soggetti coinvolti ed incrementare l’adozione delle piattaforme nazionali di servizio digitale, quali il PagoPA e la app “IO”.

I Soggetti attuatori coinvolti sono 56 per un totale di n. 89 CUP aventi un valore complessivo di Euro 794.910,00.

All’esito dei lavori della Cabina di Coordinamento è stato constatato il completamento, per la quasi totalità, delle progettualità interessate che certamente concorreranno a migliorare l’utilizzo dei servizi digitali, l’accessibilità “per tutti”, armonizzando le pratiche di tutte le pubbliche amministrazioni verso standard comuni di qualità.

