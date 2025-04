Il prossimo giovedì 10 aprile 2025 (la registrazione dei partecipanti partirà alle 14.30), si terrà nella Sala Polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” di Fasano il visioning workshop dal titolo “Digitalizzazione e sostenibilità: strumenti e soluzioni per un turismo che guarda al futuro”, organizzato da Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università degli Studi di Bari A. Moro, nell’ambito del progetto CETMA-DIHSME, in collaborazione con il Comune di Fasano e il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”.

L’evento è rivolto a imprese e operatori del settore turistico – dalla ricettività all’enogastronomia, dai tour operator agli stabilimenti balneari – con l’obiettivo di offrire una panoramica concreta su come digitalizzazione e tecnologie avanzate, tra cui l’Intelligenza Artificiale, possano contribuire a rafforzare la competitività e la sostenibilità dell’intero comparto.

Il workshop si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, e della Presidente del Parco Dune Costiere, Annarita Angelini. A seguire, l’introduzione ai lavori sarà affidata ad Annamaria Annicchiarico (Direttore Generale di Tecnopolis PST), che presenterà il progetto CETMA-DIHSME e la rete degli European Digital Innovation Hub.

Tra gli interventi previsti:

• Bianca Bronzino (A.RE.T. Pugliapromozione) illustrerà gli strumenti digitali regionali per la sostenibilità turistica;

• Roberta Milano illustrerà come la digitalizzazione possa migliorare la competitività delle imprese turistiche, con uno sguardo particolare alle piccole e micro imprese che caratterizzano il territorio.

• Elisa Furlan (infoFactory srl) presenterà casi pratici di applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel turismo;

• Gabriella Dellino (Tecnopolis PST) approfondirà i servizi e le opportunità messe a disposizione da CETMA-DIHSME per favorire la digital transformation delle imprese.

A partire dalle ore 17.00, spazio alle testimonianze aziendali con Marco Lenoci di MYT Communication, seguito da una sessione di Q&A e un’attività di assistenza dedicata alle imprese per la compilazione del modulo di contatto per l’accesso ai servizi offerti.

Il progetto CETMA-DIHSME, finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta un polo di innovazione diffuso sul territorio che sostiene le PMI di Puglia e Basilicata nei processi di transizione digitale, mettendo a disposizione servizi di sperimentazione, formazione e ricerca di finanziamenti, in forma gratuita o agevolata.

Al termine dei lavori, i referenti di Tecnopolis saranno disponibili per incontri individuali con le imprese interessate.

La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/1307895032249

