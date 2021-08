Continuano gli appuntamenti con la rassegna di prosa “Teatro sotto le stelle” a Fasano, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che si sta svolgendo all’aperto al Minareto di Selva. Il 24 agosto alle ore 21 Isa Danieli sarà protagonista di “Raccontami. Una passeggiata devota”, messinscena di Isa Danieli (Gli Ipocriti Melina Balsamo).

Un percorso di donna e di attrice che ha attraversato e attraversa, i generi più diversi delle forme teatrali esistenti. Dal gradino più basso, quello della sceneggiata, alla tragedia greca di Euripide e di Eschilo, fino ad incarnare le parole di autori contemporanei che hanno scritto per lei. Dalla Wertmuller a Chiti, da Ruccello a Santanelli e poi Moscato, Letizia Russo e Antonio Tarantino, fino al recente Ruggero Cappuccio. Una tradizione teatrale antichissima “tradita” e amata al tempo stesso. Parole soffiate fino al cuore di chi ascolta, per trattenerle, perché rimbalzino in un’eco mai rassegnata e muta.

Biglietti e informazioni

Posto unico 15 euro

I biglietti sono in vendita online su www.Ciaotickets.com e presso TABACCHERIA CINQO | Prevendita Autorizzata Ciaotickets, Via Adami, 27, 72015, Fasano (BR).

La sera degli spettacoli si potranno acquistare i biglietti dalle ore 20 anche presso il botteghino del Minareto.

Per informazioni tel. 366/3397036

MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di cui all’articolo 9, comma 2 – https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.

