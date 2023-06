Tempo di addii in casa New Basket: dopo Vitucci rescinde anche Giofrè.

Il 29 Maggio la società ha comunicato la rescissione consensuale del contratto che legava coach Frank Vitucci alla panchina biancoazzurra fino al 30 giugno 2024.

Dopo sei stagioni sportive, subentrato in corsa nel dicembre del 2017, si separano le strade con l’allenatore che ha scritto pagine indelebili nella storia del club. I numeri mai come in questo caso parlano chiaro e segnano un’era, l’era di Frank da capo allenatore della Happy Casa Brindisi.

Duecentotrentasette (237) panchine in totale tra campionato, coppe italiane ed europee rappresentano un record di longevità destinato a durare negli annali. Ottantasei (86) i successi in Serie A, a collocarlo al primo posto assoluto tra gli allenatori più vincenti della storia NBB nella massima serie. Mai nessuno come Frank sulla nostra panchina.

Da parte della società, dai soci ai dirigenti e addetti ai lavori, il più grande ringraziamento per un percorso condiviso insieme frutto di grandi emozioni, successi, delusioni tramutate in voglia di rivalsa, duro lavoro, sacrifici e passione quotidiana. All’allenatore, ma quanto prima alla persona e alla sua intera famiglia, vanno i migliori auguri di prosieguo di una carriera ricca di soddisfazioni.

Oggi, invece, è giunta la notizia della rescissione consensuale del contratto con il direttore sportivo Simone Giofrè.

Entrato a far parte dello staff dirigenziale nell’estate del 2018 in qualità di DS e Responsabile Scouting Internazionale, Simone ha contribuito fattivamente a stagioni storiche per il basket brindisino grazie alle proprie conoscenze, abilità e competenze coniando il termine ‘team spirit’ all’interno del gruppo di lavoro.

Premiato come miglior dirigente della Legabasket Serie A nelle annate 2018/19 e 2020/21, conclude dopo cinque stagioni sportive la sua esperienza con la Happy Casa Brindisi.

A lui va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro professionale.