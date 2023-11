Continua con grande entusiasmo e diverse novità la stagione agonistica 2023/24 del Tennis Tavolo Brindisi. La prima notizia è che la compagine brindisina ripropone una squadra tutta al femminile che disputerà il campionato di serie C. Il Direttore Sportivo e coach della squadra sarà Doriano Orfano, da sempre nel mondo del pongismo locale. Capitano della squadra il tecnico federale Marilù Palmieri che potrà contare su un gruppo di compagne agguerrite tra cui spicca Myriam Quarta già campionessa italiana CSI diversi anni orsono. Completano la formazione Francesca Longo e Francesca Taveri, giovani leve alla loro prima esperienza in questo campionato e cresciute proprio nella società brindisina. Un mix di esperienza e sana gioventù che potrà solo crescere e migliorare nel corso del campionato. Insomma ci sono tutte le basi per farsi valere in questo difficile torneo.

Molto soddisfatto il presidente Cosimo Montanaro di questa importante novità e di altre iniziative in corso. “Sono molto contento – afferma Montanaro – siamo riusciti a formare dopo una “pausa” durata quasi 20 anni, una squadra di sole donne che disputeranno un difficile campionato come la serie C a dimostrazione della crescita del nostro sport che attira sempre più ragazze e ragazzi. A tal proposito la nostra scuola di avviamento conta quest’anno molti iscritti ed inoltre, grazie al Progetto di promozione dello Sport nella città di Brindisi 2023 – realizzato dal Centro Sportivo Italiano Regione Puglia con la sponsorizzazione di Enel, quest’anno parteciperemo con più squadre giovanili ai campionati regionali. Stiamo lavorando per riportare in auge il pongismo locale e per ben figurare anche in ambito regionale”.

Il campionato Regionale di serie C femminile partirà il 10 dicembre prossimo e proseguirà con cinque tappe in giro per la Puglia. Nel girone B, oltre al Tennis Tavolo Brindisi ci saranno l’ Otranto, il Martina, il Taranto ed il Lecce.

C’è grande entusiasmo in società che può contare anche sulla collaborazione di altri aiuti istruttori proprio per riuscire a coprire al meglio tutti i turni che vengono allestiti per tutta la settimana.

Per info e iscrizione ai corsi inviare mail a info@tennistavolobrindisi.it oppure chiamare il numero : 3286715549

Ufficio Comunicazione Tennis Tavolo Brindisi