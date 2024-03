Continua a suscitare interesse il campionato femminile di serie C del Tennistavolo Brindisi. Il quartetto “rosa” formato da Marilù Palmieri, Francesca Longo, Francesca Taveri e Myriam Quarta (quest’ ultima si presenta alla seconda giornata di ritorno con l’ impressionante percentuale del 100% di incontri vinti).

La compagine brindisina domenica 17 marzo affronterà l’ Otranto e il Martina Franca. Questo terzo concentramento sarà a Martina Franca. L’appuntamento si preannuncia interessante per il proseguo del campionato che le nostre ragazze stanno affrontando con impegno e spirito di sacrificio, binomio che coincide con quello che ogni giorno cerchiamo di fare in palestra. Prosegue il “lavoro” di crescita dei nostri ragazzi, notevoli i risultati raggiunti grazie ad allenamenti costanti e mirati al miglioramento del top spin, del taglio e della schiacciata gesti atletici fondamentali del Tennistavolo definito come “fare una partita di scacchi correndo i 100 metri” inoltre sono innumerevoli i benefici che questo sport produce, il movimento che si effettua per muovere la racchetta fa in modo che si allenino tutti i muscoli del corpo, consentendo quindi di restare allenati e di smaltire i chili in eccesso. Inoltre, ha un effetto rilassante e aiuta la mente a tenersi allenata.

COMUNICATO STAMPA TENNISTAVOLO BRINDISI