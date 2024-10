Riparte la stagione agonistica 2024/2025 del Tennistavolo Brindisi, con molte conferme ma anche con molte novità. Riconfermata “in primis” la squadra della serie C femminile, le ragazze del team rosa, hanno dato la loro disponibilità ad impegnarsi per portare a termine il duro campionato che inizierà a breve, dopo la bella esperienza fatta lo scorso anno, tutte le ragazze hanno affermato che si sentono pronte ed invogliate a dare il meglio di se stesse per dare filo da torcere alle avversarie.

Il gruppetto di “enfant terrible” che l’anno scorso abbiamo preparato ed allenato è pronto per disputare il campionato giovanile Under 13. Tutte le squadre pugliesi di questa categoria si sfideranno per conquistare il titolo regionale che manca da diversi anni nel ns. palmares societario. Al momento non è ancora uscito il calendario definitivo del campionato ma la preparazione continua in palestra in attesa del “fischio d’inizio”.

Dopo un po’ di anni e più precisamente dal 2020, siamo riusciti a formare una squadra che affronterà il campionato di serie D2, “start” 13 ottobre ore 10,00 a Martina Franca. Questo è un buon segnale di crescita, afferma il presidente, a contro prova che il movimento pongistico brindisino sta crescendo specialmente tra i giovanissimi, che con tante rinunce a tanto sacrificio si allenano costantemente in palestra supportati dagli adulti più esperti.

I ns. incontri casalinghi si disputeranno c/o la palestra di via dei mille la domenica mattina alle ore 10,00.

Ufficio Comunicazione Tennis Tavolo Brindisi