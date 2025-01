Prenderà il via domenica 26 gennaio il campionato regionale di serie C femminile di tennistavolo che vedrà ancora una volta ai nastri di partenza il Tennistavolo Brindisi. La storica società del presidente Mino Montanaro se la vedrà con formazioni del calibro di Lecce, Otranto, Martina Franca e Monopoli alcune delle quali incontrate già nella scorsa stagione.

Infatti, per il TT Brindisi sarà la seconda partecipazione consecutiva in questo torneo provando a fare tesoro dell’esperienza maturata lo scorso anno.

La formazione brindisina sarà guidata dal Direttore Sportivo Doriano Orfano, da sempre nel mondo del pongismo locale. ed avrà a disposizione gran parte delle pongiste che da diverso tempo si allenano per Brindisi.

A cominciare dalla veterana Myriam Quarta, che nel suo palmares può vantare diverse esperienze in serie A. Con lei il tecnico federale Marilù Palmieri che con la Quarta disputa pure il campionato di serie D dove possono giocare sia i maschi che le donne insieme. Con loro la riconfermata Francesca Taveri, Francesca Longo che purtroppo è ancora alle prese con un infortunio e la new entry Simona Saponaro.

L’obiettivo dichiarato è quello di far meglio dello scorso anno provando a far crescere il gruppo che ogni giorno si allena duramente in palestra.

I risultati stanno già iniziando ad arrivare se si pensa ai ragazzini della società che si stanno facendo conoscere nei raduni regionali e che premia il lavoro dei tecnici e dei nuovi iscritti in palestra che a breve inizieranno a cimentarsi nei tornei a loro dedicati.

