Venerdì 3 maggio, si sono svolti a Monopoli i Campionati Studenteschi Puglia 2024 di Tennistavolo.

L’organizzazione è stata curata dai referenti USR, Prof.ssa Lella Montrone, Prof. Roberto Minervini ed inoltre dalla ASD TT “Maurizio Lembo” di Monopoli, a nome del presidente Antonio Lillo e vice presidente Flavio Oliva.

Molto apprezzata la colazione al sacco preparata da docenti e alunni dell’istituto Alberghiero Domenico Modugno di Polignano a Mare. Questa manifestazione, ormai consolidata da anni, è riservata a tutti gli studenti pugliesi che devono superare ben due fasi, quella d’istituto e quella provinciale, prima di approdare a quella regionale.

La rappresentativa della provincia di Brindisi è stata curata dalla prof.ssa Daniela Petrolo che ormai da due anni segue i progetti scolastici di tennistavolo della s. sec. di I gr. “M. Pacuvio” in collaborazione con l’A.S.D. Tennistavolo Brindisi.

Dopo una lunga giornata di gare svoltasi nella palestra del Polo Liceale di Monopoli, la classifica finale ha visto al primo posto Chiara Parnasso e Flavia Carusi dell’I.C. “Santa Chiara” di Brindisi conquistare il podio più alto e portarsi a casa il titolo di campionesse regionali 2024.

Al secondo posto l’I.C. “Vittorino da Feltre Zingarelli” di Foggia, al terzo l’I.C. “Massari” di Bari, al quarto l’I.C. “Giovanni XXIII” di Taranto e fanalino di coda l’I.C. “Alliste Calvino” di Lecce.

A far parte della rappresentativa dell’I.C. “Santa Chiara” c’erano anche Samuele Grasso e Gianmarco Napolitano che hanno sfiorato il podio classificandosi quarti.

La preparazione e la rifinitura tecnica è avvenuta nella palestra dell’A.S.D. Tennistavolo Brindisi di via Fulvia. I tecnici Marilù Palmieri e Doriano Orfano, in collaborazione con la prof.ssa Daniela Petrolo hanno provato e riprovato schemi e colpi tattici necessari per affrontare al meglio l’importate sfida.

Un ringraziamento particolare va al Dirigente scolastico dell’I.C. Santa Chiara di Brindisi Maurizio Fino che ha permesso questa collaborazione tra scuola e società sportiva e che spera possa portare a medesimi risultati anche nel prossimo anno scolastico.

Dopo questa positiva esperienza, ci sono tutti i presupposti affinché questi nostri ragazzi possano inserirsi nei campionati regionali Fitet (Federazione italiana tennis tavolo) e queste ragazze possano entrare a far parte del team rosa del TT Brindisi e diventare presto protagoniste nel campionato di serie C femminile. Ad maiora, Santa Chiara!

Nella foto da sx: Samuele Grasso, Flavia Carusi, Chiara Parnasso, Gianmarco Napolitano.

COMUNICATO STAMPA TENNISTAVOLO BRINDISI