Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, a Francavilla Fontana i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

In tale contesto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 800 grammi di marijuana contenuta in una busta sottovuoto che ha tentato di disfarsi lanciandola fuori dall’abitazione in concomitanza dell’arrivo dei militari operanti.

Un altro uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

Gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati rispettivamente sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e al ripristino degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.