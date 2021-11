Nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 novembre 2021, i militari della Sezione Operativa del NOR Carabinieri di Brindisi hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla dott.ssa Tea Verderosa, G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su richiesta del Dottor Pierpaolo Montinaro, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Brindisi.

A finire in cella è il brindisino Francesco Tassone, 45 anni, accusato del tentato omicidio del cognato T.A.

I fatti sono avvenuti nella serata del 24 ottobre, alla presenza di un minorenne e sono riconducibili a futili motivi. In particolare pare che la vittima avesse mosso un rimprovero alla nipote, figlia 14 del Tassone, ed il padre ha deciso di agire contro lo zio.

F.T. dopo aver invitato a salire in casa T.A., lo ha ricevuto sul pianerottolo dell’abitazione, attingendolo con un coltello e cagionandogli lesioni tali da comportarne l’urgente ricovero in rianimazione.

L’indagine con la direzione e coordinamento del dr. Pierpaolo Montinaro, è stata condotta dagli Ufficiali di P.G. del N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia di Brindisi, nell’immediatezza del fatto delittuoso, anche con l’ausilio di attività tecniche.