Martedì 11 novembre, dalle ore 19:00, le Tenute Lu Spada celebrano San Martino con una serata dedicata al vino nuovo, ai sapori autentici e all’atmosfera di un tempo. Un appuntamento per riscoprire la semplicità e la convivialità della tradizione contadina, tra i profumi dell’autunno e la genuinità del territorio.

Nel cuore delle vigne, si brinderà “come una volta”, accompagnati da musica popolare, racconti, poesia e specialità della cucina locale.

✨ Il programma della serata:

Ore 19:00 – Accoglienza con calice di vino nuovo nel cortile illuminato e riscaldato.

Ore 19:30 – “Racconto del vino e della tradizione”, con poesie in vernacolo di Emanuele Castrignanò.

Ore 20:00 – Degustazione “come una volta”: puddica brindisina, bruschette con olio nuovo, formaggi del territorio e castagne al braciere, accompagnati dai vini biologici della cantina.

Ore 22:30 – Chiusura con vino, castagne e chiacchiere tra amici, sotto le stelle.

Ingresso: 10 euro, con calice di benvenuto e castagne incluse.

Prenotazione obbligatoria al 393 8263651 o via mail a info@tenuteluspada.it

Un San Martino semplice, sincero e pieno di calore — come una volta.