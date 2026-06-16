Prosegue il calendario di appuntamenti estivi delle Tenute Lu Spada, che continuano a proporre esperienze dedicate al vino, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio.

Il prossimo evento in programma è “Welcome Summer”, in calendario sabato 20 giugno a partire dalle ore 20.00, una serata pensata per celebrare l’arrivo dell’estate immersi nella suggestiva atmosfera della campagna.

Tra filari, tramonti e calici di vino, gli ospiti potranno vivere una serata all’insegna della buona musica grazie all’esibizione live dei Canyon Brothers, protagonisti di un coinvolgente viaggio nelle sonorità del Country e del Country Rock americano.

Il repertorio attraverserà alcune delle pagine più iconiche della musica internazionale, da Bob Dylan a Bruce Springsteen, passando per John Denver, Eagles e Creedence Clearwater Revival, fino ai grandi classici che hanno accompagnato intere generazioni.

L’ingresso ha un costo di 10 euro e comprende un calice di vino. Durante la serata sarà inoltre possibile gustare i panini con carne alla brace della paninoteca “Al Morso”, i taglieri con salumi di Fattoria Grottamiranda e i formaggi di Pezzaviva, oltre a una selezione di vini disponibili sia al calice sia in bottiglia.

Con “Welcome Summer” prosegue il percorso di eventi promosso dalle Tenute Lu Spada, che per tutta la stagione estiva offriranno occasioni di incontro e intrattenimento capaci di unire cultura enogastronomica, musica dal vivo e valorizzazione delle eccellenze locali.

Appuntamento dunque il 20 giugno dalle ore 20.00 per una serata da vivere sotto le stelle, tra sapori autentici, grandi vini e musica senza tempo.

Per prenotare segui il link https://tenuteluspada.it/prodotto/welcome-summer-sabato-20-giugno oppure scrivi a info@tenuteluspada.it

tel 3938263651