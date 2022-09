Il bel canto con il buon vino si sono incontrati tra i vigneti di Tenute Lu spada nella campagna brindisina.

Venerdì 9 settembre la nota e straordinaria Katia Ricciarelli, in occasione della sua presenza in Puglia, si è esibita tra i vigneti di Tenute lu spada, coltivati con pratiche biologiche a ridosso del Cillarese, nei pressi del tratto terminale della Appia Antica.

Con l’artista hanno duettato giovani talenti cantando brani della musica leggera, del musical e della tradizione napoletana come Non ti scordar di me, Memories dal musical “Cats”, Caruso, Un amore così grande, ‘O surdato ‘nnammurato, Funiculi’ funicula’ e ‘O sole mio.

L’evento è stato organizzato da Tenute lu spada in collaborazione con Maria Antonietta Calo’, con l’imprenditore Giovanni Brigante e con il sostegno di altri imprenditori brindisini.

È stata anche l’occasione per dare un contributo all’inclusione sociale con il coinvolgimento di giovani cantanti che se pur disabili hanno dimostrato forza e qualità canore ben sollecitate da Katia Ricciarelli. Sono stati apprezzati infine i vini biologici che Tenute lu spada ha messo a disposizione per la serata in un contesto agricolo realizzato e gestito a sostegno della sostenibilità ambientale e di salvaguardia della biodiversità che lo circonda.

Katia Ricciarelli a conferma della sua sensibilità e curiosità oltreché delle sue doti artistiche e canore si è voluta trattenere dopo il gala’ per conoscere Tenute Lu spada, i suoi vini e i prossimi progetti aziendali.

Tenute lu spada