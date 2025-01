Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 20 gennaio 2025, nella zona industriale di Brindisi, nei pressi della rotatoria all’uscita della strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi.

A perdere la vita è stato un uomo di 58 anni, originario di Bisceglie (BAT), conducente di un camion furgonato Iveco che trasportava alimenti. La vittima è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dopo aver sfondato il parabrezza del mezzo, finito piegato su un lato nel terreno adiacente alla rotatoria. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

All’interno del camion viaggiava anche un’altra persona, rimasta ferita ma non in pericolo di vita.

Nell’incidente è stata coinvolta anche un’Alfa Romeo Giulietta, a bordo della quale viaggiava una coppia di Bisceglie, di ritorno da Lecce. Per fortuna, entrambi gli occupanti sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale, e lo stesso comandante Antonio Orefice per effettuare i rilievi del caso. La zona è stata circoscritta con nastro bianco e rosso per permettere la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi incidentati.

Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.