UNAHOTELS REGGIO EMILIA-HAPPY CASA BRINDISI: 72-56 (18-16, 33-31, 58-40, 72-56)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Thompson jr. 5 (1/1, 1/3, 3 r.), Hopkins 13 (5/8, 1/2, 7 r.), Baldi Rossi (2 r.), Strautins 5 (1/1, 1/3, 3 r.), Crawford 9 (2/5 da 3, 3 r.), Cinciarini 7 (3/6, 0/4, 2 r.), Colombo ne, Johnson 6 (2/2, 0/2, 6 r.), Olisevicius 16 (5/10, 2/6, 3 r.), Bonacini ne, Diouf 6 (2/2, 3 r.). All.: Caja.

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian 2 (1/3, 0/4, 5 r.), J. Perkins 3 (0/2, 1/4), Zanelli 8 (1/2, 1/3, 5 r.), Visconti (0/2 da 3), Gaspardo 8 (2/4, 1/6, 5 r.), Redivo 3 (0/1, 1/2, 3 r.), De Donno ne, Chappell 5 (1/4, 1/5, 4 r.), Clark 10 (2/3, 2/6, 3 r.), Udom 3 (0/1, 1/3), N. Perkins 11 (4/10, 0/2, 5 r.). All.: Vitucci.

Arbitri: Lanzarini – Perciavalle – Boninsegna.

NOTE – Tiri liberi: Reggio E. 8/9, Brindisi 7/12. Perc. tiro: Reggio E. 29/61 (6/25 da tre, ro 7, rd 34), Brindisi 19/67 (8/37 da tre, ro 15, rd 22).

Quarta sconfitta consecutiva per la Happy Casa Brindisi che non riesce a ritrovare il sapore della vittoria e soccombe all’Unipol Arena di Bologna di fronte alla UnaHotels Reggio Emilia con il punteggio finale di 72-56. Una sconfitta netta e dolorosa per i biancoazzurri, molto imprecisi al tiro (8/37 da tre) e sopraffatti dalla maggiore energia e voglia di vincere della squadra allenata da coach Caja.

Ritmo molto intenso sin dalle prime battute. Nick Perkins prova a mettere in difficoltà spalle a canestro i lunghi avversari realizzando 8 punti di mano mancina nel primo quarto (18-16). Baldi Rossi è costretto a uscire zoppicante dal campo dopo un contrasto di gioco al minuto 12’ mentre Lucio Redivo torna in campo lasciandosi alle spalle l’infortunio rimediato il mese scorso nella trasferta di Cremona. Calano le percentuali al tiro delle due squadre nonostante diversi tiri presi con metri di spazio. Dal 24-18 Brindisi reagisce con un buon break siglato dal gruppo italiano Zanelli-Gaspardo-Udom e dall’ispirato Wes Clark, primo giocatore in doppia cifra nel match. Nel finale di tempo sale sugli scudi Cinciarini per il vantaggio reggiano 33-31. Lo stesso Clark, al rientro dagli spogliatoi, commette tre falli consecutivi in poco più di un minuto compromettendo il suo minutaggio. L’attacco della Happy Casa fatica enormemente a trovare il canestro (3 punti in 6 minuti) e la UnaHotels ne approfitta scappando via con un super parziale di 15-0 per il 51-34 al 27’. Brindisi prova a reagire nell’ultimo quarto ma ormai è troppo tardi: Reggio arriva prima su tutte le seconde palle e consacra una meritata vittoria.

Mercoledì turno di Champions League per la Happy Casa nella trasferta in Romania alle ore 18:00 in casa del Cluj Napoca. Si ritorna al PalaPentassuglia domenica alle ore 20:45 per il posticipo con Treviso.