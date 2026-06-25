Vittoria importante per l’atleta dell’ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico, Domenica 21 giugno 2026 si è svolta a Terni la fase conclusiva del Trofeo Pinocchio, la competizione nazionale che decreta con la vittoria, un vero e proprio Campionato Italiano, riservato ai giovani nati dal 2013 al 2017.

L’evento nazionale rappresenta la fase conclusiva e ha visto la partecipazione dei migliori due atleti, per anno di nascita per ogni Regione della penisola, qualificatisi durante le fasi regionali tenute nello scorso mese di maggio.

Ad accrescere l’importanza della competizione, va sottolineato che tutti i giovani ragazzi sono accompagnati ed organizzati dal proprio Comitato Regionale ed indossando la divisa Regionale di rappresentanza.

Oltre 300 i giovani partecipanti, insieme ai loro tecnici e ai numerosissimi genitori e accompagnatori che hanno riempito gli spalti dello stadio.

I punteggi ottenuti al termine delle 48 frecce hanno determinato i vincitori di categoria.

Al termine di una gara tiratissima, combattuta punto a punto e caratterizzata dal caldo torrido del periodo, nella categoria “Giovanissimi 2015” ad ottenere l’oro tra gli uomini è Alberto SALATI (Puglia), con 455 punti davanti a Davide BRACALONI (Toscana) a pari punti ma con un minor numero di centri rispetto al primo ed Alessandro SAVARESE (Liguria) con 451 punti.

Nella stessa categoria, come spiega il Comitato Regionale Puglia della FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l’Arco) nel suo comunicato, la vittoria mancava dal 2015, allora fu Giovanni Battista GUERCIA SAMMARCO a vincere il Trofeo mentre, l’anno scorso fu un altro pugliese – Lorenzo TALO’, a vincere il Trofeo nella categoria Ragazzi.

Tutti nati e cresciuti nella scuola sportiva del Maestro Cosimo RENNA, arciere ed ex atleta della Nazionale italiana di tiro con l’arco divenuto allenatore e direttore tecnico della società sportiva A.S.D. Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico (BR) che segue personalmente le giovani leve formando talenti e atleti di caratura nazionale.

I risultati sono straordinari, c’è poco da dire, la longevità dei record italiani di questi atleti ne è l’esempio lampante: le sorelle Sara, Emanuela e Francesca CARAMUSCIA detengono il record italiano nei 18 metri indoor a squadre della categoria Arco Nudo Allieve conseguito il 21/2/2019, mentre Sara ed Emanuela CARAMUSCIA, insieme a Silvia BRUNO, detengono il record italiano nei 25 metri e nei 18+25 metri indoor a squadre della categoria Arco Nudo Juniores conseguito a Lanciano il 15/12/2018; Alessandra MASSARI detiene il record italiano nella categoria Arco Nudo Ragazze – nel Doppio 25m Round conquistato a Spongano il 2/6/2025.

Il prossimo appuntamento che vede impegnati gli atleti sampietrani è quello della Coppa delle Regioni – Trofeo Gino Mattielli. Una delle manifestazioni nazionali più importanti organizzate dalla FITARCO. L’evento richiama ogni anno le selezioni di tutti i 21 Comitati Regionali, composte dai migliori arcieri di diverse categorie (dai ragazzi ai senior) che si sfidano per decretare la regione più forte d’Italia. Sono ben quattro gli atleti convocati per questo evento: Lorenzo TALO’, Roberta SURIANO, Erik FIASCHI e Sara LEVANTE.

Attiva dal 2013, l’Asd Arcieri Amici di Reno promuove il tiro con l’arco tra giovani e adulti, vantando numerosi record individuali e di squadra oltre a 18 titoli nazionali. Le attività della società si svolgono presso la palestra della scuola elementare di San Pietro Vernotico in viale degli Studi e presso la scuola media di via Lomarchese in Torchiarolo durante l’inverno, e nel periodo estivo nel campo all’aperto sito lungo la strada Pagliarelle poco fuori l’abitato di Torchiarolo in direzione della chiesetta della Madonna delle Grazie, con sessioni aperte a tutti, anche a chi desidera avvicinarsi a questo sport emozionante anche semplicemente per avvicinarsi a questa disciplina in un ambiente sano ed accogliente. Le prime prove sono gratuite e l’associazione fornisce l’attrezzatura necessaria. Un’opportunità imperdibile per chiunque voglia scoprire il mondo del tiro con l’arco.

L’associazione può essere contattata tramite Whatsapp al numero 388 258 6827 e tramite la sua pagina Facebook “Arcieri Amici di Reno”.